Долг аннулирован. Омскому ветерану ВОВ вернули льготы после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Пресс-служба прокуратуры сообщила, что 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны возобновили социальную поддержку в виде компенсации расходов на коммунальные услуги.
Стало известно, что с января по март 2024 года «Омская энергосбытовая компания» ошибочно выставляла ветерану счета за обращение с твердыми коммунальными отходами, хотя по условиям регионального оператора эта категория граждан освобождена от оплаты вывоза мусора.
После проверки Тарская межрайонная прокуратура направила представление руководителю ООО «Омская энергосбытовая компания». Благодаря этому права ветерана были восстановлены: произведен перерасчет, а необоснованно начисленная плата за коммунальные услуги аннулирована.