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иллюстрация

Долг аннулирован. Омскому ветерану ВОВ вернули льготы после вмешательства прокуратуры

8 мая 2024, 13:18
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске 97-летнему ветерану ВОВ вернули льготы после вмешательства прокуратуры

С января по март «Омская энергосбытовая компания» ошибочно выставила ветерану счета за вывоз мусора, хотя он освобожден от оплаты по условиям регионального оператора. После проверки прокуратура направила представление руководству компании. Благодаря этому права ветерана восстановлены.

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны возобновили социальную поддержку в виде компенсации расходов на коммунальные услуги.

Стало известно, что с января по март 2024 года «Омская энергосбытовая компания» ошибочно выставляла ветерану счета за обращение с твердыми коммунальными отходами, хотя по условиям регионального оператора эта категория граждан освобождена от оплаты вывоза мусора.

После проверки Тарская межрайонная прокуратура направила представление руководителю ООО «Омская энергосбытовая компания». Благодаря этому права ветерана были восстановлены: произведен перерасчет, а необоснованно начисленная плата за коммунальные услуги аннулирована.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Великая Отечественная война#Коммунальные услуги#Вывоз мусора#Ветеран#Новости#Омская энергосбытовая компания#Региональный оператор
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