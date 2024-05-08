Долг аннулирован. Омскому ветерану ВОВ вернули льготы после вмешательства прокуратуры

Стало известно, что с января по март 2024 года «Омская энергосбытовая компания» ошибочно выставляла ветерану счета за обращение с твердыми коммунальными отходами, хотя по условиям регионального оператора эта категория граждан освобождена от оплаты вывоза мусора.