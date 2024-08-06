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Ветеран

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2024
Ушел из жизни ветеран сельского хозяйства Горьковского района Владимир Кутузов
Владимир Кузьмич скончался в возрасте 65 лет.
6 августа, 10:41
Мэр Сергей Шелест поздравил с Днем города 103-летнего омича
31 июля, 05:18
Ютился на лодке. В Омской области тело ветерана чуть не выпало из гроба в реку
1 июля, 12:41
Владимир Путин поздравил жительницу Омской области со 100-летним юбилеем
Анна Фандо проживает в Азовском немецком национальном районе и является ветераном Великой Отечественной войны.
11 января, 09:34
Жизнь посвятила наставничеству. В Омске умерла педагог и общественник Светлана Новак
Прощание с омичкой пройдет 8 января с 11.00 до 12.00 часов.
6 января, 07:43
2023
Не дожил до 102 лет. В Омске умер ветеран, сражавшийся в битве на Курской дуге
Мужчину кремируют в Новосибирске и похоронят в Александровске Пермского края.
25 декабря 2023, 03:18
О герое. Музей ищет родных омича, водрузившего флаг над освобожденным Смоленском
18 декабря 2023, 11:51
В Омске презентовали сборник стихов, посвященных героям СВО
16 августа 2023, 13:02
Ветеранам СВО из Омской области пообещали помочь найти работу
В ближайшую пятницу, 23 июня, в Конгресс-холе пройдет ярмарка трудоустройства.
19 июня 2023, 07:54
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Омске
23 мая 2023, 15:55
В Омской области проживают 84 участника Великой Отечественной войны
Такие данные опубликовал Социальный фонд России.
9 мая 2023, 08:44
К 9 Мая в Омской области более 100 ветеранов получат денежные выплаты
Их размер составит 10 тысяч рублей.
24 марта 2023, 02:58
Бастрыкин вмешался в дело о мошенничестве с жильем омского ветерана боевых действий
Мужчина предполагает, что стал жертвой мошенников.
15 марта 2023, 09:30
2022
Умер ветеран Омского музтеатра Владимир Тавровский
На 91-м году жизни.
25 сентября 2022, 12:09
Региональные льготы ветеранам боевых действий в Омске
17 августа 2022, 12:14
Выяснилось, сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Омской области
6 мая 2022, 06:06
Омского ветерана переселят из почти разрушенного жилья
Дом признали аварийным еще в 2020 году, а жителей должны переселить до 2027 года.
1 марта 2022, 10:38

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