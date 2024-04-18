Единовременная выплата. В Омске ветеранам ВОВ выплатят по 250 тысяч ко Дню Победы

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Published Сегодня, 03:28
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Сегодня, 18 апреля, Виталий Хоценко объявил о новой единовременной выплате для участников Великой Отечественной войны. Решение поддержал полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев.
«В преддверии Дня Победы приняли еще одно важное решение: определили, что единовременно выплатим по 250 тысяч рублей всем участникам Великой Отечественной войны», — написал Хоценко в своем телеграм-канале.
В настоящее время в Омской области проживает 79 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них получит по 250 тысяч рублей в преддверии 9 Мая.
Напомним, что ранее Виталий Хоценко сообщил, что в Омске не будет проводиться салют в честь Дня Победы. Губернатор объяснил это решение тем, что салют будет запущен только после того, как домой вернутся бойцы, участвующие в специальной военной операции.