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иллюстрация

Единовременная выплата. В Омске ветеранам ВОВ выплатят по 250 тысяч ко Дню Победы

18 апреля 2024, 03:28
Фото: Город55
иллюстрация

Участники ВОВ из Омской области получат по 250 тысяч ко Дню Победы

Хоценко сообщил, что в регионе проживает 79 ветеранов Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы каждый из них получит выплату в размере 250 тысяч рублей.

Сегодня, 18 апреля, Виталий Хоценко объявил о новой единовременной выплате для участников Великой Отечественной войны. Решение поддержал полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев.

«В преддверии Дня Победы приняли еще одно важное решение: определили, что единовременно выплатим по 250 тысяч рублей всем участникам Великой Отечественной войны», — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

В настоящее время в Омской области проживает 79 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них получит по 250 тысяч рублей в преддверии 9 Мая.

Напомним, что ранее Виталий Хоценко сообщил, что в Омске не будет проводиться салют в честь Дня Победы. Губернатор объяснил это решение тем, что салют будет запущен только после того, как домой вернутся бойцы, участвующие в специальной военной операции.

Повременим. В Омске не будут организовывать салют в честь Дня Победы
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#Общество#Омск#Омская область#Россия#Ветераны#День Победы#Новости#Единовременная выплата#Салют#Выплата#Виталий Хоценко
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