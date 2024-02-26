С 3 по 12 мая омские ветераны смогут бесплатно ездить на частных маршрутках

Омские частные перевозчики решили присоединиться к инициативе главы региона и обеспечить ветеранам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в маршрутках. Он продлится с 3 по 12 мая. Чтобы бесплатно проехать в транспорте, ветерану нужно будет иметь при себе специальный документ, подтверждающий, что он участвовал в боевых действиях.