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С 3 по 12 мая омским ветеранам будет доступен бесплатный проезд на маршрутках

С 3 по 12 мая омские ветераны смогут бесплатно ездить на частных маршрутках

26 февраля 2024, 11:24
Фото: Город55

С 3 по 12 мая омским ветеранам будет доступен бесплатный проезд на маршрутках

О значимости такого решения рассказал председатель Совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян.

Омские частные перевозчики решили присоединиться к инициативе главы региона и обеспечить ветеранам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в маршрутках. Он продлится с 3 по 12 мая. Чтобы бесплатно проехать в транспорте, ветерану нужно будет иметь при себе специальный документ, подтверждающий, что он участвовал в боевых действиях.

Решение было принято на заседании совета СРО «Омские перевозчики». Его председатель Владимир Геворгян подчеркнул, что «частники», которые являются членами совета, понимают значимость такого решения и не могут остаться в стороне.

«Мы все в неоплатном долгу перед нашими ветеранами и в период празднования Великой Победы предоставим им бесплатный проезд на всех маршрутах, входящих в СРО „Омские перевозчики“», — сообщил Геворгян.
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