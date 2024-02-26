С 3 по 12 мая омские ветераны смогут бесплатно ездить на частных маршрутках

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Омские частные перевозчики решили присоединиться к инициативе главы региона и обеспечить ветеранам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в маршрутках. Он продлится с 3 по 12 мая. Чтобы бесплатно проехать в транспорте, ветерану нужно будет иметь при себе специальный документ, подтверждающий, что он участвовал в боевых действиях.
Решение было принято на заседании совета СРО «Омские перевозчики». Его председатель Владимир Геворгян подчеркнул, что «частники», которые являются членами совета, понимают значимость такого решения и не могут остаться в стороне.
«Мы все в неоплатном долгу перед нашими ветеранами и в период празднования Великой Победы предоставим им бесплатный проезд на всех маршрутах, входящих в СРО „Омские перевозчики“», — сообщил Геворгян.