До 2028 года: в Омской области все ветераны войны получили право на бесплатный проезд

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 5 марта указ о льготе для ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно этому документу, право на бесплатный проезд в общественном транспорте на территории региона получат все инвалиды и участники войны, живущие на территории России, а также люди, их сопровождающие (в каждом случае 1 сопровождающий).