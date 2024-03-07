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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Хоценко подписал указ о бесплатном проезде для участников и инвалидов войны

До 2028 года: в Омской области все ветераны войны получили право на бесплатный проезд

7 марта 2024, 13:25
Фото: 1MI

Хоценко подписал указ о бесплатном проезде для участников и инвалидов войны

Льгота будет действовать в период с 3 по 12 мая каждого года.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 5 марта указ о льготе для ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно этому документу, право на бесплатный проезд в общественном транспорте на территории региона получат все инвалиды и участники войны, живущие на территории России, а также люди, их сопровождающие (в каждом случае 1 сопровождающий).

Льгота будет действовать с 3 по 12 мая в период по 2028 год включительно. Она распространяется на городские, пригородные и междугородние автобусы и маршрутки, а также на электрички и пригородный водный транспорт.

Областное министерство труда теперь обязано в течение месяца подготовить правовой акт, который будет регламентировать возмещение перевозчикам выпадающих доходов.

С 3 по 12 мая омские ветераны смогут бесплатно ездить на частных маршрутках
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#Общество#Ветераны#Льготы#Новости#Николай Эйхвальд
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