До 2028 года: в Омской области все ветераны войны получили право на бесплатный проезд

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 5 марта указ о льготе для ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно этому документу, право на бесплатный проезд в общественном транспорте на территории региона получат все инвалиды и участники войны, живущие на территории России, а также люди, их сопровождающие (в каждом случае 1 сопровождающий).
Льгота будет действовать с 3 по 12 мая в период по 2028 год включительно. Она распространяется на городские, пригородные и междугородние автобусы и маршрутки, а также на электрички и пригородный водный транспорт.
Областное министерство труда теперь обязано в течение месяца подготовить правовой акт, который будет регламентировать возмещение перевозчикам выпадающих доходов.