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Региональный оператор

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2024
С заботой о природе. Омский муниципальный район принял участие в экоавтопробеге
6 сентября, 10:28
Не без нюансов. Регоператор сообщил сроки вывоза мусора после субботников в Омске
Нагрузка на регоператора и управляющие компании возросла — быстро вывезти все не получится.
22 апреля, 09:38
В Омске появился «региональный экологический оператор» с гендиректором из Донецка
1 февраля, 05:49
2023
В поисках нового регоператора. Зампрокурора РФ Демешин заинтересовался Омском
5 октября 2023, 10:06
Сваливают мусор в поля и леса. Омские предприниматели не платят деньги за вывоз ТКО
Часть предпринимателей в дальнейшем вывозит отходы в поля и леса.
26 апреля 2023, 07:04

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