Шелест задумался о судьбе департамента контроля после отставки Алексея Задорожного

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
После отставки директора депконтроля Алексея Задорожного, о которой стало известно сегодня утром, структура работы департамента может сильно измениться. Варианты развития событий в своем телеграм-канале озвучил мэр города Сергей Шелест.
«Нам предстоит определить судьбу департамента контроля и решить, в каком виде он будет существовать дальше: будет ли это, как сейчас, единая структура, либо контрольные функции вернутся в округа, а в мэрии останется лишь управление», — написал градоначальник.
Он также подчеркнул, что такие мысли не связаны с персоной директора департамента, вопрос в другом — в эффективности существующей модели для города.
«Дал поручение главам округов и руководителям смежных департаментов сформировать свои мнения по данному вопросу», — добавил Шелест.
Напомним, что Алексей Задорожный занимал пост директора департамента контроля с апреля 2022 года.