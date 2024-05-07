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После отставки Задорожного департамент контроля могут расформировать

Шелест задумался о судьбе департамента контроля после отставки Алексея Задорожного

7 мая 2024, 12:55
Фото: 1MI

После отставки Задорожного департамент контроля могут расформировать

Градоначальник высказался о возможной судьбе департамента контроля, по словам мэра, контрольные функции могут вернуться в округа, в мэрии же останется лишь управление.

После отставки директора депконтроля Алексея Задорожного, о которой стало известно сегодня утром, структура работы департамента может сильно измениться. Варианты развития событий в своем телеграм-канале озвучил мэр города Сергей Шелест.

«Нам предстоит определить судьбу департамента контроля и решить, в каком виде он будет существовать дальше: будет ли это, как сейчас, единая структура, либо контрольные функции вернутся в округа, а в мэрии останется лишь управление», — написал градоначальник.

Он также подчеркнул, что такие мысли не связаны с персоной директора департамента, вопрос в другом — в эффективности существующей модели для города.

«Дал поручение главам округов и руководителям смежных департаментов сформировать свои мнения по данному вопросу», — добавил Шелест.

Напомним, что Алексей Задорожный занимал пост директора департамента контроля с апреля 2022 года.

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