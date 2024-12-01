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Департамент

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2024
За 2 года в собственность омской администрации перешло порядка 70 опустевших квартир
1 декабря, 04:16
В омском микрорайоне Биофабрика сдали 11-этажную новостройку
Застройщиком дома выступило ООО Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон «Северное».
24 октября, 12:00
На базе аварийного детсада в Омске появится Управление капитального строительства
Согласно постановлению Сергея Шелеста, бюджетное учреждение «Детский сад № 310» теперь будет называться «Управление капитального строительства».
23 октября, 14:19
Омским автолюбителям предложили альтернативные пути поездок до центра города
Это связано с недавними изменениями в схеме движения транспорта.
22 октября, 13:37
Мэр Омска рассказал о кадровых перестановках среди своих заместителей
25 сентября, 05:24
Ожидания подтвердились. Главой омского департамента архитектуры стал Роман Воробьев
16 сентября, 11:43
Губернатор Омской области ищет себе советников на зарплату до 60 тысяч рублей
5 сентября, 07:03
Городская администрация разрешила построить в Омске четыре новых жилых дома
2 сентября, 14:17
Бывший омский министр здравоохранения перешел на работу в федеральное ведомство
20 июня, 10:36
Директор департамента архитектуры и градостроительства Ирина Гаак ушла в декрет
Ирина Гаак рассказала о скором пополнении в семье в своих соцсетях и поблагодарила коллег за поддержку и сотрудничество на профессиональном пути.
8 апреля, 13:56
Для удобства водителей. В районе Октябрьского моста изменится движение транспорта
Об изменениях сообщили в департаменте транспорта омской мэрии.
26 марта, 10:14
В омском департаменте спорта назначили нового заместителя директора
Эту должность заняла Ольга Мицевич.
19 марта, 10:14
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
14 марта, 05:04
За три года прирост инвестиций в экономику Омска составил 130 млрд рублей
29 февраля, 10:41
Работают в двухсменном режиме. В Омске дорожные службы убирают снег с проездов
3 февраля, 07:20
2023
В Омской области назначили замначальника государственно-правового управления
18 декабря 2023, 06:43
Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня
7 декабря 2023, 15:49
В департаментах мэрии Омска ищут заместителей директоров с зарплатой до 67 тысяч
Для соискателей обязателен опыт госслужбы не менее 2 лет.
5 мая 2023, 09:05
В Омске ликвидацию департамента общественных отношений продлили до конца декабря
30 марта 2023, 13:28
В центре Омска на улице Певцова сохранят двухстороннее движение
В конце февраля поступило предложение сделать движение односторонним, чтобы успокоить трафик в сторону центра.
9 марта 2023, 05:01

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