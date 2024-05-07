Стало известно о громкой отставке в омской мэрии

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В администрации Омска произошла очередная громкая отставка. Алексей Задорожный оставляет пост директор департамента контроля, который он занимал с апреля 2022 года. О его уходе стало известно на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ.
— Тем, кому не знает, рассказываю: у Алексея Сергеевича завтра последний рабочий день, — рассказал собравшимся председатель комитета Сергей Фролов.
В департаменте информационной политики Городу55 рассказали, что Задорожный действительно оставляет свой пост, причем делает это по собственному желанию. Кто станет новым директором депконтроля пока неясно. Врио станет превый заместитель директора Ольга Черевиченко.