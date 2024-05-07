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Из омской мэрии ушел «по собственному» глава одного из департаментов

Стало известно о громкой отставке в омской мэрии

7 мая 2024, 06:15
Фото: 1MI

Из омской мэрии ушел «по собственному» глава одного из департаментов

Алексей Задорожный оставляет пост главы департамента контроля.

В администрации Омска произошла очередная громкая отставка. Алексей Задорожный оставляет пост директор департамента контроля, который он занимал с апреля 2022 года. О его уходе стало известно на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ.

— Тем, кому не знает, рассказываю: у Алексея Сергеевича завтра последний рабочий день, — рассказал собравшимся председатель комитета Сергей Фролов.

В департаменте информационной политики Городу55 рассказали, что Задорожный действительно оставляет свой пост, причем делает это по собственному желанию. Кто станет новым директором депконтроля пока неясно. Врио станет превый заместитель директора Ольга Черевиченко.

В правительстве Омской области произошла громкая отставка
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#Николай Эйхвальд#Омск#Мэрия#Новости#Отставки#Алексей Задорожный
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