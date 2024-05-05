Вне «топа». Омск оказался в списке городов с недостаточным качеством жизни населения

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Как отмечается в исследовании, при формировании рейтинга специалисты ориентировались на критерии доступности медицины и образования, а также на материальное благополучие жителей.
Но, как выяснилось, Омск в основном списке «номинантов» не значится — лидерами по качеству жизни стали Грозный, Москва и Сочи. Пятерку лидеров замкнули Калуга и Санкт-Петербург. Последние места рейтинга распределились между Петрозаводском, Чебоксарами и Ростовом-на-Дону.
Как и другие, не попавшие в рейтинг города, Омск оказался в списке городов, где необходимы усилия, чтобы повысить уровень качества жизни — заняв средние позиции. К слову, в этом же списке «соседствуют» такие города как Оренбург, Кемерово, Иркутск, Воронеж и Чита. Отметим, что некоторые города не попали в оба рейтинга — например, Иваново.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о других статистических данных: на одного родившегося в Омской области ребенка приходится почти двое умерших.