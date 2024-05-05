Вне «топа». Омск оказался в списке городов с недостаточным качеством жизни населения

Как и другие, не попавшие в рейтинг города, Омск оказался в списке городов, где необходимы усилия, чтобы повысить уровень качества жизни — заняв средние позиции. К слову, в этом же списке «соседствуют» такие города как Оренбург, Кемерово, Иркутск, Воронеж и Чита. Отметим, что некоторые города не попали в оба рейтинга — например, Иваново.