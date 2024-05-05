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Published Сегодня, 12:00

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Updated Сегодня, 12:04

иллюстрация

Вне «топа». Омск оказался в списке городов с недостаточным качеством жизни населения

5 мая 2024, 12:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Омск попал в список городов, где необходимы усилия для повышения качества жизни

К таким результатам пришли исследователи из Института социально-экономических исследований, функционирующего при Финуниверситете Правительства РФ.

Как отмечается в исследовании, при формировании рейтинга специалисты ориентировались на критерии доступности медицины и образования, а также на материальное благополучие жителей.

Но, как выяснилось, Омск в основном списке «номинантов» не значится — лидерами по качеству жизни стали Грозный, Москва и Сочи. Пятерку лидеров замкнули Калуга и Санкт-Петербург. Последние места рейтинга распределились между Петрозаводском, Чебоксарами и Ростовом-на-Дону.

Как и другие, не попавшие в рейтинг города, Омск оказался в списке городов, где необходимы усилия, чтобы повысить уровень качества жизни — заняв средние позиции. К слову, в этом же списке «соседствуют» такие города как Оренбург, Кемерово, Иркутск, Воронеж и Чита. Отметим, что некоторые города не попали в оба рейтинга — например, Иваново.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о других статистических данных: на одного родившегося в Омской области ребенка приходится почти двое умерших.

Регион вымирает. В Омской области с начала года скончалось более 8 тысяч человек
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#Илья Скобин#Общество#Сочи#Омск#Рейтинг#Москва#Санкт-Петербург#Новости#Качество жизни#Грозный#Иркутск#Чита#Кемерово#Воронеж#Ростов-на-Дону#Исследование
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