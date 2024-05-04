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Published Сегодня, 03:56

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Регион вымирает. В Омской области с начала года скончалось более 8 тысяч человек

4 мая 2024, 03:56
Фото: Город55
иллюстрация

В январе жители Омской области умирали в 3 раза чаще, чем рождались

В ЗАГСе уточнили, что в апреле в Омской области число умерших составило чуть более 2 тысяч человек, что превысило показатели января в 2,3 тысячи человек. Больше всего смертей зафиксировали в Центральном округе, а меньше всего — в Ленинском.

В омском ЗАГСе были опубликованы данные о рождаемости и смертности жителей региона за период с января по апрель. Согласно этим данным, с начала года в Омской области было зарегистрировано 4,6 тысячи рождений и 8,4 тысячи смертей. Таким образом, на одного родившегося ребенка приходится 1,8 умерших.

В апреле умерло чуть более 2 тысяч человек. В январе этот показатель был самым высоким и составил 2,3 тысячи. Больше всего смертей зарегистрировано в Центральном округе, меньше всего — в Ленинском.

В сельских районах по уровню смертности лидирует Тарский район, где с начала года умерло 230 человек. Самый низкий показатель летальности — в Большеуковском районе (33 человека).

Наибольшее количество новорожденных в апреле зарегистрировано в Кировском округе — 213 детей. С начала года в этом округе появилось на свет 849 малышей.

Наименьшее количество новорожденных зарегистрировано в Ленинском округе — всего 109 детей в апреле и 394 за четыре месяца с начала года.

В сельских районах Омской области наблюдается всплеск рождаемости. Больше всего детей родилось в Омском районе — 201 ребенок с начала года. В то же время в Большеуковском районе рожают реже всего. За четыре месяца здесь родилось всего 12 детей, а за апрель — только 5.

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#Общество#Омск#Омская область#Смертность#Рождаемость#Новости#Тарский район#Ленинский округ#Большеуковский район#Кировский округ#Центральный округ
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