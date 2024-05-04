Регион вымирает. В Омской области с начала года скончалось более 8 тысяч человек

В сельских районах Омской области наблюдается всплеск рождаемости. Больше всего детей родилось в Омском районе — 201 ребенок с начала года. В то же время в Большеуковском районе рожают реже всего. За четыре месяца здесь родилось всего 12 детей, а за апрель — только 5.