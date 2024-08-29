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Кемерово

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В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
29 августа, 05:17
Застройщики обсудили новые тренды и условия ИЖС на круглом столе со Сбером
Аналитики Сибирского Сбера организовали круглый стол с участием застройщиков, аккредитованных для подряда на возведение частных домов.
8 августа, 11:21
Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск
7 июня, 05:20
Вываливались люди: в Кемерове случилась страшная авария с трамваями
Сегодня, 6 июня, в Кемерово случилась страшная авария. На Логовом шоссе два трамвая врезались друг в друга. Это произошло в 07:35.
6 июня, 13:34
В Омске отменили концерт популярной певицы Zivert
22 февраля, 06:08
Шок. В центре города в Сибири заметили волка
Очевидцы поделились фотографиями животного в социальных сетях.
19 февраля, 08:00
«Про трагедию в Кемерове все забыли». Омичи пожаловались на запертые двери в кинозале
9 января, 02:27
2023
Хоценко принял участие в конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
15 декабря 2023, 06:55
Омич стал замначальника УМВД России по Кемеровской области
На должность назначен полковник полиции Георгий Гиоргадзе.
18 ноября 2023, 05:54
«Поступил сигнал о хлопке пыли». В Кемерово произошел пожар на ТЭЦ
Сотрудница предприятия получила ожоги.
14 сентября 2023, 08:08
В Сибири родился Гарри Поттер
Супруги по фамилии Поттер назвали сына Гарри.
28 августа 2023, 10:41
В Сибири произошел крупный пожар на складе пиротехники
Возгорание повышенного ранга сложности.
27 августа 2023, 04:16
В Кемерове суд вынес приговор спасателям, причастным к трагедии в «Зимней вишне»
Приговор вынесли бывшему начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию Терентьеву.
27 июня 2023, 08:31

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