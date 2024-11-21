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2024
Нового года не будет? В Омске отменили новогодний салют
21 ноября, 07:10
Ушаковы объединили две свои фирмы в Забайкалье
23 января, 12:11
Семимесячная девочка умерла в поезде на глазах у матери при возвращении в Омск
Мать и следовавшие вместе с ней трое детей заболели ОРВИ, медики пытались спасти девочку, но не смогли, сообщает ТГ-канал Baza.
9 января, 18:45
2023
Александр Ушаков-младший стал совладельцем семейной фирмы в Чите
4 июля 2023, 05:37

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