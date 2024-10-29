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Иркутск

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2024
Обрабатывают самолеты. В омском аэропорту задержали рейсы из-за снега с дождем
Самолеты обрабатывают специальными средствами, чтобы они могли безопасно лететь.
29 октября, 04:00
Театр, игры и новогодняя сказка: в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза
22 октября, 03:20
Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
16 октября, 07:49
Омск и Иркутск стали ближе: билеты на рейсы теперь стоят 10 тысяч рублей
С 24 сентября жители Омска могут летать в Иркутск и обратно по субсидированным тарифам.
20 сентября, 12:31
В Омске ищут подрядчика, который за 5 млн изготовит мебель для буфета ТЮЗа
29 августа, 05:27
Трагедия в Приморье: авиапутешественники из Омска разбились на частном самолете
Связь с легкомоторным самолетом пропала в районе горы Лысая, примерно в 30 километрах от посадочной площадки «Новороссия».
6 августа, 11:08
2023
Хоценко принял участие в конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
15 декабря 2023, 06:55
Новые рейсы и сокращение старых. Что изменилось в зимнем расписании омского аэропорта
29 октября 2023, 06:11
Авиакомпания «S7 Airlines» запустила прямые рейсы из Иркутска в Омск
17 октября 2023, 14:08
2022
Пунктуальность не в моде. В Омском аэропорту задержат сразу два рейса
Во всех случаях фигурирует один авиаперевозчик.
25 декабря 2022, 04:47
Три самолета прилетят в Омск с задержкой
Все рейсы выполняет одна авиакомпания.
6 ноября 2022, 11:12
В Иркутске на жилой дом упал военный самолет Су-30
Поломка на воздушном судне произошла во время испытательного полета.
23 октября 2022, 11:44
Экс-глава омской таможни Зинченко стал генерал-майором
Официальный указ Президента РФ.
2 октября 2022, 11:03

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