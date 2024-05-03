В Омске пройдет пробег на ретроавтомобилях и мотоциклах

В субботу, 4 мая, в Омске пройдет мотопробег «Путь к Победе», посвященный 9 Мая. Заезд начнется около 15 часов на площади у ДК Кировского округа. В пути участники остановятся в Советском парке около 16:30–17:00. Финиш пройдет у стелы «Город трудовой доблести» в 17.30 — 18.15.