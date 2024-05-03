Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Иллюстрация

В Омске пройдет пробег на ретроавтомобилях и мотоциклах

3 мая 2024, 09:19
Фото: 1MI
Иллюстрация
Заезд посвятят Дню Победы.

В субботу, 4 мая, в Омске пройдет мотопробег «Путь к Победе», посвященный 9 Мая. Заезд начнется около 15 часов на площади у ДК Кировского округа. В пути участники остановятся в Советском парке около 16:30–17:00. Финиш пройдет у стелы «Город трудовой доблести» в 17.30 — 18.15.

В пробеге будут участвовать байкеры из клуба «Команда старой школы» и участники сообщества «Ретроавтомобили Омск». Публикуем маршрут заезда:

Фото: Пресс-центр администрации города Омска

Ранее Город55 рассказывал о том, как развивалось байкерское движение в Омске в городе проекта «Субкультуры омских пацанов»:

Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
Узнать подробнее
Омич рассказал, как будучи подростком без прав пригнал мотоцикл из Украины
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Авто#Омск#Автомобиль#День Победы#Советский парк#9 мая#Машина#Пробег#Ретро
Подпишитесь
Гидрометцентр РФ: будет ли тепло летом в 2024 году в Омской области
Вчера, 13:01
Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
Сегодня, 04:26
Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху
Сегодня, 07:06
В Омске пройдет бесплатный концерт финалистки «Фабрики звезд» Юлианны Карауловой
Сегодня, 05:57
Появились данные о том, сколько зарабатывает ректор ОмГУ Сергей Замятин
Сегодня, 06:59
Пляж вместо зарослей. В Омской области за 3,5 млн благоустроят берег озера Старица
Сегодня, 04:23
"