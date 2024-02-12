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Байкерство пришло в нашу страну в 70-х годах

Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение

12 февраля 2024, 08:21
Фото: 1MI
Байкерство пришло в нашу страну в 70-х годах
Об истории движения, перепродаже мотоциклов в советское время и отличии мотоциклиста от байкера рассказал президент клуба омских байкеров Юрий Вотинцев.

Сложно найти человека в России, который бы не ничего не знал о сериале «Слово пацана». Лента рассказывает о криминальных группировках конца 80-х годов. Ну, а Город55 запустил свой сериал в текстовом формате. Узнаем, какие еще движения и субкультуры существовали в советское время в Омске. Первая серия про байкеров.

Движение байкеров появилось в середине прошлого века в США. В Европу и Советский Союз проникло позже — в 70-х годах. Для байкеров мотоцикл — не просто средство передвижения. Это образ жизни. У истоков движения байкеров в Омске стояли несколько человек. Пока мотоциклы находятся на зимовке в гаражах, а их хозяева ждут начала сезона, корреспондент Евгений Игишев узнал, как 50 лет назад в нашем городе возникла байкерская субкультура, как она менялась со временем, и что представляет из себя сейчас.

Полвека за рулем мотоцикла и без прав через Советский Союз

Омичу Юрию Вотинцеву 64 года. В байкерской тусовке его привычно называют дядя Юра. Впервые он сел за руль мотоцикла почти полвека назад, 16-летним подростком. С тех пор двухколесный транспорт прочно вошел в его жизнь. В конце 60-х — начале 70-х байкеров в Омске называли «явистами». Слово произошло от марки дорожных мотоциклов Jawa («Ява»), которые производили в Чехословакии.

«Смотрел на „явистов“, завидовал молча. Первый мотоцикл, который я купил — это „Восход“. Визуально очень похож на „Яву“, со своими нюансами. Потом, в 1976 году, купил все-таки „Яву“, и так потихоньку мотоциклами стал заниматься», — вспоминает байкер.
Юрий Вотинцев сел за руль мотоцикла почти 50 лет назадЮрий Вотинцев сел за руль мотоцикла почти 50 лет назад
Юрий Вотинцев сел за руль мотоцикла почти 50 лет назад
Фото: Евгений Игишев / Город55

Тогда же Юрий Вотинцев занялся и перепродажей мотоциклов. Спрос был. Однако в Омск мотоциклы приходилось привозить издалека.

«В 17 лет без прав я поехал в Винницу, купил там „Яву“. Как продали, я до сих пор не понимаю. Но без прав через половину Советского Союза пригнал. Милиционерам рассказывал одну и туже сказку: „Дяденька-милиционер, украли документы и права. Остались только документы на мотоцикл. Деньги украли“. Милиционеры были добрые, давали талон на бензин, на масло, еще и рубль на еду. Поэтому я спокойно доехал. Сказка оказалась рабочей», — улыбается байкер.
Фото: Евгений Игишев / Город55

Омич приобрел мотоцикл за 790 рублей, а продал за 1200. Если вычесть расходы на дорогу, то чистая прибыль составила около 250 рублей. Средняя зарплата в Советском Союзе в то время составляла около 140 рублей. Содержание техники — тоже было делом не дешевым, как и сейчас.

«Если у тебя советская техника, и руки из правильного места растут, то там подешевле, конечно, а иномарка требует больших вложений. Запчасти в 70-х годах можно было купить на „толкучке“ рядом с исправительной колонией № 6. Если человек разбивал мотоцикл, то кто чем мог помогал», — рассказывает дядя Юра.

Гонки по взлетке

Точки сбора омских байкеров в советское время — стоянки у Городского сада, магазина «Детский мир», Главпочтамта. Приезжали от 15 до 30 человек. Движения, как такового не было, все происходило спонтанно. Байкеры стихийно тянулись друг другу: покататься, поболтать о мотоциклах, погонять на взлетке. Примечательно, что для гонок использовали взлетно-посадочную полосу, которая сейчас находится на территории омского аэропорта имени Карбышева. В то время воздушная гавань еще строилась. Точно также, как в наше время любителей автомотогонок привлекает аэропорт «Федоровка».

Фото: Евгений Игишев / Город55

Ближе к 90-м годам в Омске стали появляться немецкие и японские марки мотоциклов.

«Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki: все были. Сначала Yamaha купил, потом подкопил и приобрел Suzuki Intruder 750. Он уже мог до 200 км/ч набирать. Потом поменял еще несколько мотоциклов. В итоге пришел к выводу, что на чоппере мне удобнее Сейчас у меня Yamaha Midnight Star, менять не собираюсь», — рассказал Юрий.

Чоппер — тип мотоцикла, который появился в Калифорнии в конце 1950-х годов. Он отличается радикально измененными углами поворота руля и удлиненными вилками. Именно с такой разновидностью мотоциклов, как правило, ассоциируют байкеров. Главная особенность чопперов — больший комфорт при многочасовой езде на большие расстояния по сравнению с обычными мотоциклами. Вместо обычного сиденья часто устанавливается кресло или сиденье с поддержкой нижней части спины.

Зимуют мотоциклы в гараже мотоклубаЗимуют мотоциклы в гараже мотоклуба
Зимуют мотоциклы в гараже мотоклуба
Фото: Евгений Игишев / Город55

Old School Crew или отличие мотоциклиста и байкера

Пять лет назад в Омске появился мотоклуб Old School Crew, который объединил байкеров старой школы. Одновременно, он отсеивает случайных людей, которые ненадолго увлеклись мотоциклами.

«В 90-х мы знали друг друга по имени, кто на иномарках катался. А лет 10 назад мода началась на мотоциклы. Народ был разный, конечно. Поэтому клуб и организовали, назвали Old School Crew. Мы пытаемся поддерживать те отношения, которые были когда-то, чтоб была взаимопомощь. Благотворительностью занимаемся, по детским домам ездили, памперсы привозили, распашонки.»
Пять лет назад в Омске появился мотоклуб Old School CrewПять лет назад в Омске появился мотоклуб Old School Crew
Пять лет назад в Омске появился мотоклуб Old School Crew
Фото: Евгений Игишев / Город55

Омские байкеры рассказали, что каких-либо серьезных конфликтов с представителями других субкультур или с правоохранительными органами у них не было ни в советское время, ни сейчас. В США, например, известность получил мотоклуб «Ангелы Ада», членов которого обвиняли в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым, насилии, убийствах и других преступлениях.

Макет памятника погибшим мотоциклистам сделал омский скульптор Александр КапраловМакет памятника погибшим мотоциклистам сделал омский скульптор Александр Капралов
Макет памятника погибшим мотоциклистам сделал омский скульптор Александр Капралов
Фото: Евгений Игишев / Город55

Байкеры даже хотели установить в Омске памятник погибшим мотоциклистам. На Зеленом острове выбрали место и залили фундамент. Уменьшенную копию монумента изготовил омский скульптор Александр Капралов. До реализации дело пока не дошло, вопрос уперся в финансы. Берут в мотоклуб не всех. Необходимо убедиться, что мотоциклы для человека — это не мода, а состояние души.

«У нас условие — 5 лет прокатайся. Если ты после этого не остыл, не модничаешь, а сам по душе такой, то пожалуйста. А есть люди, кто болеет этой темой, но у него даже мотоцикла нет. Пытаемся показать, что байкер — это не пьяное тело, которое под кустами валяется. Байкер — это состояние души, когда вся жизнь с мотоциклами связана», — резюмировал Юрий Вотинцев.
#Спецпроекты#Омск#Омская область#Мотоцикл#Гонки#Мотоциклист#Байкер#Евгений Игишев#Субкультура
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