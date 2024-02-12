Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение

Движение байкеров появилось в середине прошлого века в США. В Европу и Советский Союз проникло позже — в 70-х годах. Для байкеров мотоцикл — не просто средство передвижения. Это образ жизни. У истоков движения байкеров в Омске стояли несколько человек. Пока мотоциклы находятся на зимовке в гаражах, а их хозяева ждут начала сезона, корреспондент Евгений Игишев узнал, как 50 лет назад в нашем городе возникла байкерская субкультура, как она менялась со временем, и что представляет из себя сейчас.