Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение

Posted Сегодня, 08:21
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Сложно найти человека в России, который бы не ничего не знал о сериале «Слово пацана». Лента рассказывает о криминальных группировках конца 80-х годов. Ну, а Город55 запустил свой сериал в текстовом формате. Узнаем, какие еще движения и субкультуры существовали в советское время в Омске. Первая серия про байкеров.
Движение байкеров появилось в середине прошлого века в США. В Европу и Советский Союз проникло позже — в 70-х годах. Для байкеров мотоцикл — не просто средство передвижения. Это образ жизни. У истоков движения байкеров в Омске стояли несколько человек. Пока мотоциклы находятся на зимовке в гаражах, а их хозяева ждут начала сезона, корреспондент Евгений Игишев узнал, как 50 лет назад в нашем городе возникла байкерская субкультура, как она менялась со временем, и что представляет из себя сейчас.
Омичу Юрию Вотинцеву 64 года. В байкерской тусовке его привычно называют дядя Юра. Впервые он сел за руль мотоцикла почти полвека назад, 16-летним подростком. С тех пор двухколесный транспорт прочно вошел в его жизнь. В конце 60-х — начале 70-х байкеров в Омске называли «явистами». Слово произошло от марки дорожных мотоциклов Jawa («Ява»), которые производили в Чехословакии.
«Смотрел на „явистов“, завидовал молча. Первый мотоцикл, который я купил — это „Восход“. Визуально очень похож на „Яву“, со своими нюансами. Потом, в 1976 году, купил все-таки „Яву“, и так потихоньку мотоциклами стал заниматься», — вспоминает байкер.
Тогда же Юрий Вотинцев занялся и перепродажей мотоциклов. Спрос был. Однако в Омск мотоциклы приходилось привозить издалека.
«В 17 лет без прав я поехал в Винницу, купил там „Яву“. Как продали, я до сих пор не понимаю. Но без прав через половину Советского Союза пригнал. Милиционерам рассказывал одну и туже сказку: „Дяденька-милиционер, украли документы и права. Остались только документы на мотоцикл. Деньги украли“. Милиционеры были добрые, давали талон на бензин, на масло, еще и рубль на еду. Поэтому я спокойно доехал. Сказка оказалась рабочей», — улыбается байкер.
Омич приобрел мотоцикл за 790 рублей, а продал за 1200. Если вычесть расходы на дорогу, то чистая прибыль составила около 250 рублей. Средняя зарплата в Советском Союзе в то время составляла около 140 рублей. Содержание техники — тоже было делом не дешевым, как и сейчас.
«Если у тебя советская техника, и руки из правильного места растут, то там подешевле, конечно, а иномарка требует больших вложений. Запчасти в 70-х годах можно было купить на „толкучке“ рядом с исправительной колонией № 6. Если человек разбивал мотоцикл, то кто чем мог помогал», — рассказывает дядя Юра.
Точки сбора омских байкеров в советское время — стоянки у Городского сада, магазина «Детский мир», Главпочтамта. Приезжали от 15 до 30 человек. Движения, как такового не было, все происходило спонтанно. Байкеры стихийно тянулись друг другу: покататься, поболтать о мотоциклах, погонять на взлетке. Примечательно, что для гонок использовали взлетно-посадочную полосу, которая сейчас находится на территории омского аэропорта имени Карбышева. В то время воздушная гавань еще строилась. Точно также, как в наше время любителей автомотогонок привлекает аэропорт «Федоровка».
Ближе к 90-м годам в Омске стали появляться немецкие и японские марки мотоциклов.
«Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki: все были. Сначала Yamaha купил, потом подкопил и приобрел Suzuki Intruder 750. Он уже мог до 200 км/ч набирать. Потом поменял еще несколько мотоциклов. В итоге пришел к выводу, что на чоппере мне удобнее Сейчас у меня Yamaha Midnight Star, менять не собираюсь», — рассказал Юрий.
Чоппер — тип мотоцикла, который появился в Калифорнии в конце 1950-х годов. Он отличается радикально измененными углами поворота руля и удлиненными вилками. Именно с такой разновидностью мотоциклов, как правило, ассоциируют байкеров. Главная особенность чопперов — больший комфорт при многочасовой езде на большие расстояния по сравнению с обычными мотоциклами. Вместо обычного сиденья часто устанавливается кресло или сиденье с поддержкой нижней части спины.
Пять лет назад в Омске появился мотоклуб Old School Crew, который объединил байкеров старой школы. Одновременно, он отсеивает случайных людей, которые ненадолго увлеклись мотоциклами.
«В 90-х мы знали друг друга по имени, кто на иномарках катался. А лет 10 назад мода началась на мотоциклы. Народ был разный, конечно. Поэтому клуб и организовали, назвали Old School Crew. Мы пытаемся поддерживать те отношения, которые были когда-то, чтоб была взаимопомощь. Благотворительностью занимаемся, по детским домам ездили, памперсы привозили, распашонки.»
Омские байкеры рассказали, что каких-либо серьезных конфликтов с представителями других субкультур или с правоохранительными органами у них не было ни в советское время, ни сейчас. В США, например, известность получил мотоклуб «Ангелы Ада», членов которого обвиняли в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым, насилии, убийствах и других преступлениях.
Байкеры даже хотели установить в Омске памятник погибшим мотоциклистам. На Зеленом острове выбрали место и залили фундамент. Уменьшенную копию монумента изготовил омский скульптор Александр Капралов. До реализации дело пока не дошло, вопрос уперся в финансы. Берут в мотоклуб не всех. Необходимо убедиться, что мотоциклы для человека — это не мода, а состояние души.
«У нас условие — 5 лет прокатайся. Если ты после этого не остыл, не модничаешь, а сам по душе такой, то пожалуйста. А есть люди, кто болеет этой темой, но у него даже мотоцикла нет. Пытаемся показать, что байкер — это не пьяное тело, которое под кустами валяется. Байкер — это состояние души, когда вся жизнь с мотоциклами связана», — резюмировал Юрий Вотинцев.