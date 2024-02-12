Омич рассказал, как будучи подростком без прав пригнал мотоцикл из Украины

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Президент клуба омских байкеров Old School Crew Юрий Вотинцев рассказал, как без прав пригнал из Украины мотоцикл. Дело происходило в 1977 году. Чтобы доставить двухколесный транспорт в Омск, пришлось проехать через половину Советского союза.
«В 17 лет без прав я поехал в Винницу, купил там „Яву“. Как продали, я до сих пор не понимаю. Милиционерам рассказывал одну и туже сказку: „Дяденька-милиционер, украли документы и права. Остались только документы на мотоцикл. Деньги украли“. Милиционеры были добрые, давали талон на бензин, на масло, еще и рубль на еду. Поэтому я спокойно доехал. Сказка оказалась рабочей», — рассказал байкер.
Вся поездка заняла около недели. Юрий Вотинцев перепродал мотоцикл в Омске и заработал пару средних месячных зарплат того времени.
Город55 запустил серию материалов о движениях и субкультурах, которые развивались в Омске в советское время и в 90-е годы. Первый текст как раз и расскажет о байкерах.