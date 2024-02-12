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Омич рассказал, как будучи подростком без прав пригнал мотоцикл из Украины

12 февраля 2024, 09:01
Фото: 1MI
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Произошло это почти 50 лет назад. Двухколесную технику необходимо было привезти через половину Советского Союза.

Президент клуба омских байкеров Old School Crew Юрий Вотинцев рассказал, как без прав пригнал из Украины мотоцикл. Дело происходило в 1977 году. Чтобы доставить двухколесный транспорт в Омск, пришлось проехать через половину Советского союза.

«В 17 лет без прав я поехал в Винницу, купил там „Яву“. Как продали, я до сих пор не понимаю. Милиционерам рассказывал одну и туже сказку: „Дяденька-милиционер, украли документы и права. Остались только документы на мотоцикл. Деньги украли“. Милиционеры были добрые, давали талон на бензин, на масло, еще и рубль на еду. Поэтому я спокойно доехал. Сказка оказалась рабочей», — рассказал байкер.

Вся поездка заняла около недели. Юрий Вотинцев перепродал мотоцикл в Омске и заработал пару средних месячных зарплат того времени.

Город55 запустил серию материалов о движениях и субкультурах, которые развивались в Омске в советское время и в 90-е годы. Первый текст как раз и расскажет о байкерах.

Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
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#Омск#Бензин#Зарплата#Украина#Мотоцикл#Еда#Права#Масло#Евгений Игишев
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Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
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