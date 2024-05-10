Омичам рассказали, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате

О решении не проводить «Бессмертный полк» на улицах Омска сообщил губернатор Виталий Хоценко, в этом году портреты героев будут транслироваться на городских медиаэкранах.