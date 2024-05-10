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9 мая

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2024
Танцы африканцев, танки и четкий строй. Показываем, как в Омске прошел Парад Победы
9 мая, 08:27
Образ ко Дню Победы. В Омске пожарный Василий на каланче переоделся в военную форму
7 мая, 08:20
В Омской области и еще 10 регионах России одновременно зажгут Вечный огонь
6 мая, 08:36
Маршрут омского автобуса №3 изменят на один день
27 апреля, 14:20
Не торопитесь за письмами. Как будет работать омская почта на майские праздники
25 апреля, 05:37
Полмиллиона сэкономили. На украшение омских улиц к 9 мая потратят 640 тысяч рублей
23 апреля, 09:05
Под песни военных лет. Омск присоединится к музыкальному проекту «Трамвай Победы»
19 апреля, 09:18
Майские праздники — 2024. Сколько будем отдыхать и работать
19 апреля, 07:34
Повременим. В Омске не будут организовывать салют в честь Дня Победы
О решении не проводить салют 9 Мая рассказал Виталий Хоценко, губернатор уверил, что салют запустят тогда, когда домой вернуться бойцы СВО.
17 апреля, 09:54
Омичам рассказали, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате
О решении не проводить «Бессмертный полк» на улицах Омска сообщил губернатор Виталий Хоценко, в этом году портреты героев будут транслироваться на городских медиаэкранах.
17 апреля, 08:36
В Омске утвердили концепцию украшения города к Дню победы
Художественное оформление в честь 9 мая разработало управление делами мэрии, украшения появятся на Комсомольском мосту, улице Гагарина, Иртышской набережной и других локациях.
12 апреля, 09:15
В Омске на Соборной площади в честь 9 мая состоится парад Победы
4 апреля, 08:52
Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей
4 апреля, 06:38
2023
Отголоски Дня Победы. В омском Азово возмутились отсутствием мероприятий на 9 Мая
22 мая 2023, 09:13
Завяли за один день. Стало известно, почему убрали цветы у вечного огня в Омске
Омичи начали негодовать, когда увидели уборку гвоздик в парке Победы.
11 мая 2023, 03:22
Парад, «Бессмертный полк» и ретроспектива. День Победы в Омске
9 мая 2023, 13:41
Больше ста мотоциклистов проехали по Омску в новом формате «Бессмертного полка»
Пробег начался у G-Drive Арены и завершился в парке Победы.
9 мая 2023, 11:41
В Омске по Иртышу прошла регата «Бессмертного полка»
В водном шествии приняли участие 15 судов.
9 мая 2023, 10:21
Подбитые немецкие танки и госпитали в школах. Как выглядел Омск во времена ВОВ
Публикуем подборку фотографий из Исторического архива Омской области.
9 мая 2023, 09:55
В Омской области проживают 84 участника Великой Отечественной войны
Такие данные опубликовал Социальный фонд России.
9 мая 2023, 08:44

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