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Советский парк

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2024
Закрываются на отдых. В Омске прекращают работу парки аттракционов
Речь идет о парке 30-летия ВЛКСМ и парке в Советском округе.
17 октября, 07:59
Потоки солнечной энергии. Жители Омской области вновь заметили полярные сияния
18 августа, 11:43
Пожар в спортивном магазине, модернизация парка и дождливое начало лета. Омск сегодня
30 мая, 14:06
Ежегодный океан. Омичи пожаловались на множественные подтопления улиц и подъездов
31 марта, 06:20
Сломали букву. Вандалы испортили стелу «Привет, Омск» в Советском парке
Неизвестные сломали букву на стле в Советском парке, после инцидента омичей попросили бережнее относиться к имуществу.
29 марта, 11:21
В омских парках из-за трагедии в «Крокус сити холл» не будут работать аттракционы
23 марта, 05:23
Легкая добыча. Омичи были шокированы трупом растерзанной косули в Советском парке
Застрявшее животное заживо ели бездомные собаки, что происходит довольно часто, однако непонятно, кто должен отвозить трупы на утилизацию.
4 марта, 06:19
«Пускай переносят». Предпринимателю не разрешили срубить большую сосну в омском парке
26 января, 12:32
Корпус ОмГУ, транспорт, метро и новый парк. Каких перемен ждут омичи в 2024 году
5 января, 04:07
2023
Омские «ястребы», северные олени и «пропавшие» тигры. Омск в воскресенье
Последний день недели уже вот-вот завершится: самое время подвести итоги. Три «экологичные» новости этого дня — в подборке Города55.
24 декабря 2023, 14:01
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
14 декабря 2023, 05:31
В Омске в выходной день из-за непогоды отключили аттракционы в парках
Карусели не будут работать в парке имени 30-летия ВЛКСМ и Советском парке.
14 октября 2023, 05:11
В Омске за 9 млн рублей ищут уборщика для территории Советского парка
11 октября 2023, 04:48
Акция «Фабрика проектов» продолжит работу в Омске до середины октября
11 сентября 2023, 10:26
У нас отмена. Омские парки прекратили работу из-за непогоды
Речь о парках Советский и 30-летия ВЛКСМ.
27 августа 2023, 08:46
«Не зря приехали». Как омичи оценили фейерверк, запущенный на День города
6 августа 2023, 05:16
Пока без каруселей. В парках Омска из-за ветра и дождя не будут работать аттракционы
Но прогуляться в них, тем не менее, можно.
28 июня 2023, 05:25
В июне в Омске появится самый большой батут в России
Его планируют поставить на территории «Зеленого острова».
12 апреля 2023, 10:28
На выходных в омских парках запустили аттракционы
Ситуация зависит от погоды.
19 марта 2023, 08:31
2022
Шокирующая находка. Прохожие обнаружили труп в омском парке
Тело погибшего мужчины обнаружили на снегу около 9 часов утра.
16 ноября 2022, 07:22

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