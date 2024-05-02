Ушел из жизни омский депутат Александр Кора

Александр Кора родился 14 августа 1965 года, окончил ГПТУ № 23, работал директором управляющей компании «Росток». Прощание с депутатом пройдет 3 мая в Сибирском районном доме культуры с 12:00 до 14:00, похороны на кладбище в поселке Ростовка.