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Ушел из жизни омский депутат Александр Кора

2 мая 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney
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Прощание пройдет 3 мая в Сибирском районном доме культуры в поселке Ростовка.

В минувший вторник, 30 апреля, на 59 году жизни скоропостижно скончался депутат Совета Омского муниципального района Александр Кора. Об этом рассказали в районной администрации.

Александр Кора родился 14 августа 1965 года, окончил ГПТУ № 23, работал директором управляющей компании «Росток». Прощание с депутатом пройдет 3 мая в Сибирском районном доме культуры с 12:00 до 14:00, похороны на кладбище в поселке Ростовка.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Борисовича.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Депутат#Кладбище#Смерть#Управляющая компания#Администрация#Дом культуры#Похороны#Прощание#Соболезнования
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