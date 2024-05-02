Ушел из жизни омский депутат Александр Кора

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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В минувший вторник, 30 апреля, на 59 году жизни скоропостижно скончался депутат Совета Омского муниципального района Александр Кора. Об этом рассказали в районной администрации.
Александр Кора родился 14 августа 1965 года, окончил ГПТУ № 23, работал директором управляющей компании «Росток». Прощание с депутатом пройдет 3 мая в Сибирском районном доме культуры с 12:00 до 14:00, похороны на кладбище в поселке Ростовка.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Борисовича.