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Дом культуры

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2024
Хоценко высказался об открытии обновленного Дома культуры в омском селе Черниговка
В Омской области в рамках национального проекта «Культура» активно обновляют Дома культуры: в селе Черниговка завершился капитальный ремонт социально-культурного центра, который не обновлялся более 30 лет.
12 ноября, 05:08
Заменят окна и защитят от голубей. В Омске хотят отремонтировать театр Л. Ермолаевой
Аукцион появился на сайте госзакупок. Администрация ищет подрядчика, который разработает необходимую документацию.
14 октября, 06:01
2023
Калачинскому району Омской области выделят 632,7 млн рублей на комплексное развитие
18 декабря 2023, 05:07
Творческое раздолье. Как прошла всероссийская акция «Ночь искусств» в Омске
8 ноября 2023, 17:41
«Современник», училище и Дом дружбы. Куда переедут коллективы из омского ДК «Шинник»
Проект «Танцы без границ», в котором занимаются люди с ограниченными возможностями, начнет переезжать уже на следующей неделе.
3 февраля 2023, 08:25
Из омского дворца культуры выгоняют арендаторов из-за смены собственника
«Шинник» перейдет от шин автомобильных к шинам медицинским. Собственник омского дворца культуры сбывает здание.
27 января 2023, 10:33
2022
Губернатор Бурков открыл ДК, отремонтированный по нацпроекту в Большереченском районе
Дом культуры после капремонта открылся в селе Могильно-Посельское Большереченского района.
19 августа 2022, 12:17

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