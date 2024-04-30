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В Омской области простились с военнослужащим, погибшим в СВО

30 апреля 2024, 10:54
Фото: 1MI
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Рядовой Сергей Иванов посмертно награжден орденом Мужества.

В минувшее воскресенье, 28 апреля, в Москаленском районе Омской области простились с рядовым Сергеем Ивановым, погибшим в специальной военной операции. Об этом сообщили в местном отделении партии «ЕР».

Сергей Иванов родился в 1993 году в поселке Майское, окончил среднюю школу. В 2011–2012 годах проходил срочную службу на Северном Кавказе, после чего заключил контракт на 3 года с Минобороны. Позднее Сергей Иванов вернулся в Москаленский район, где продолжил работать у индивидуального предпринимателя.

Военнослужащий погиб 9 марта. Указом президента России Сергей Иванов награжден посмертно орденом Мужества.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергей Иванова.

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#Евгений Игишев#Общество#Происшествия#Омская область#Великая Отечественная война#Москва#Победа#Герои#Министерство обороны#ДНР#ЛНР#Москаленский район#Память#Орден Мужества#Военная операция
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