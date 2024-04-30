В Омской области простились с военнослужащим, погибшим в СВО

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В минувшее воскресенье, 28 апреля, в Москаленском районе Омской области простились с рядовым Сергеем Ивановым, погибшим в специальной военной операции. Об этом сообщили в местном отделении партии «ЕР».
Сергей Иванов родился в 1993 году в поселке Майское, окончил среднюю школу. В 2011–2012 годах проходил срочную службу на Северном Кавказе, после чего заключил контракт на 3 года с Минобороны. Позднее Сергей Иванов вернулся в Москаленский район, где продолжил работать у индивидуального предпринимателя.
Военнослужащий погиб 9 марта. Указом президента России Сергей Иванов награжден посмертно орденом Мужества.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергей Иванова.