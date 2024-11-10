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Похороны

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Ноябрь
В Омской области похоронили командира понтонного взвода, погибшего на СВО
9 ноября, 07:06
Октябрь
В омской деревне Генераловка похоронили погибшего на СВО Сергея Козлова
В Омской области простились с Сергеем Козловым, погибшим на СВО. Его похоронили в деревне Генераловка.
24 октября, 09:26
В Омске простились с врачом-хирургом Еленой Полищук, признанной лучшей в 2013 году
Прощание с Еленой Полищук состоялось 19 октября в Омске, а затем она была похоронена в родном поселке Большеречье.
21 октября, 08:21
В зоне СВО погиб житель Горьковского района Омской области
18 октября, 05:10
Сентябрь
Цены на погребение в Омске взлетели: тарифы увеличились в 2,5 раза
Тарифы выросли и на услуги такого рода. Соответствующий документ появился на сайте администрации.
17 сентября, 02:39
Август
Награжден медалью Суворова. На СВО погиб 43-летний омич
20 августа, 09:25
Была из многодетной семьи. В Омске прошли похороны погибшей в пожаре школьницы
7 августа, 09:44
Июль
Погибшую в Турции мотоблогершу из Омска 1 августа похоронят на родине
31 июля, 04:43
«Хочется пожить для себя». В Омске за 120 млн продают бизнес по производству гробов
27 июля, 12:05
Начеку. Бастрыкин узнал о проблеме с переправой тела ветерана войны в Омской области
3 июля, 13:11
Страшное избиение в магазине, гроб в реке и новый винный бар. Омск сегодня
1 июля, 17:29
Ютился на лодке. В Омской области тело ветерана чуть не выпало из гроба в реку
1 июля, 12:41
Июнь
Будет огонь. Названы сроки строительства первого крематория для омичей
22 июня, 06:00
«Человек-легенда». В Омске на 65-м году жизни скончался учитель Борис Коноплев
Борис Коноплев преподавал английский язык в лицее №74, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
5 июня, 11:15
В Омске на 95-м году жизни скончался известный ученый Владимир Ильин
3 июня, 08:27
Май
УФАС выдало омскому «Комбинату специальных услуг» предупреждение за нарушение закона
16 мая, 10:27
Март
От 500 тысяч до 3 млн. Пострадавшим в трагедии в Подмосковье выплатят компенсации
23 марта, 09:07
Стали известны время и место прощания с омской журналисткой Анной Никитенко
Девушку, погибшую в страшной аварии, похоронят 20 марта в Тюкалинске.
19 марта, 07:24
Февраль
В Москве умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
Лебедев скончался в больнице после длительной болезни.
24 февраля, 12:09
На 61 году ушла из жизни омский ветеран журналистики Маргарита Захарова
24 февраля, 06:57

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