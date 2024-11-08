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Прощание

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Ноябрь
В Омске не стало исполнительного директора «Высоких технологий»
Предприятие АО «Высокие технологии» сообщило о смерти своего исполнительного директора, который руководил компанией более двух десятилетий.
8 ноября, 10:59
На СВО погиб многодетный отец из Омской области
1 ноября, 02:45
Октябрь
В омской деревне Генераловка похоронили погибшего на СВО Сергея Козлова
В Омской области простились с Сергеем Козловым, погибшим на СВО. Его похоронили в деревне Генераловка.
24 октября, 09:26
Награжден орденом Мужества. В зоне СВО погиб 23-летний житель Омской области
В Омской области простились с 23-летним Алексеем Огнянниковым, погибшим в ходе специальной военной операции.
24 октября, 05:41
В Новосибирске пройдет прощание с омским ресторатором Яном Скопиным
В Новосибирске 20 октября состоится прощание с Яном Скопиным, основателем успешной сети ресторанов и энотек, оставившим яркий след в сибирской гастрономии.
18 октября, 11:34
Осталась маленькая дочь. В зоне СВО погиб 30-летний житель Омской области
В Омской области простились с 30-летним Василием Алаевым. Он погиб в зоне боевых действий еще 11 июня 2024 года.
18 октября, 05:36
Ушел из жизни заслуженный ветеран омской греко-римской борьбы Александр Зеленин
13 октября, 05:32
На 74-м году жизни скончался ветеран омского хоккея Николай Березовский
Прощание с Николаем Березовским пройдет завтра, 8 октября, в Воскресенском военном соборе.
7 октября, 12:20
В Омске 8 октября простятся с преподавателем физкультуры, погибшим на СВО
В Омске 8 октября простятся с Алексеем Гусевым, преподавателем физической культуры и армейского рукопашного боя, погибшим во время спецоперации.
7 октября, 11:30
Уходила добровольцем. На СВО погибла многодетная медсестра из Омского района
3 октября, 06:40
Сентябрь
Любил читать и был спокойным. В зоне СВО погиб 24-летний стрелок из Омской области
27 сентября, 05:19
Жители Омского района простились с односельчанином, погибшим в зоне спецоперации
22 сентября, 08:52
Жители района Омской области простились с односельчанином, погибшим в зоне СВО
15 сентября, 13:40
Август
В спецоперации погиб контролер «Омсктрансмаша»
23 августа, 04:35
Стала известная дата прощания с экс-ректором ОмГТУ Анатолием Косых
23 августа, 04:18
Награжден медалью Суворова. На СВО погиб 43-летний омич
20 августа, 09:25
Награжден Орденом Мужества. В Омской области простились с военным, погибшим на СВО
19 августа, 04:15
Выполнял воинский долг. Житель Омской области погиб в ходе спецоперации
18 августа, 08:17
14 августа пройдет прощание с разбившейся в Приморье омской предпринимательницей
13 августа, 09:18
Июль
Погибшую в Турции девушку-мотоблогера похоронят в Омской области
Родственники девушки рассказали подробности о прощании с «МотоТаней» — Татьяной Озолиной.
25 июля, 08:29

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