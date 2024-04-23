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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

иллюстрация

В Омске задержали священника-нациста

23 апреля 2024, 10:43
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские полицейские задержали священника Украинской грекокатолической цервки

В приходе священнослужителя появились иконы с украинскими националистами.

Пресс-служба Следственного комитета опубликовала сообщение о задержании 57-летнего мужчины, совершившего преступления по статьям «Реабилитация нацизма» и «Нарушение свободы вероисповедания». Как сообщается, мужчина разместил в трапезной прихода иконы с изображениями украинских пособников нацизма.

Обновлено: представитель УФСБ России сообщил о распространении священнослужителем во время богослужений идей о превосходстве украинского народа над русскими и исключительности одного вероисповедания.

Видео с обыском в приходе
Видео: Пресс-служба Следственного комитета

Напомним, ранее Город55 сообщал о решении суда назначить Владимиру Кара-Мурзе* штраф в размере 30-и тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях в Telegram-канале.

* — признан Минюстом в РФ иностранным агентом.

30 тысяч рублей: вынужденного омича Кара-Мурзу оштрафовали из-за его телеграм-канала
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