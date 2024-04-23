В Омске задержали священника-нациста

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Пресс-служба Следственного комитета опубликовала сообщение о задержании 57-летнего мужчины, совершившего преступления по статьям «Реабилитация нацизма» и «Нарушение свободы вероисповедания». Как сообщается, мужчина разместил в трапезной прихода иконы с изображениями украинских пособников нацизма.
Обновлено: представитель УФСБ России сообщил о распространении священнослужителем во время богослужений идей о превосходстве украинского народа над русскими и исключительности одного вероисповедания.
Напомним, ранее Город55 сообщал о решении суда назначить Владимиру Кара-Мурзе* штраф в размере 30-и тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях в Telegram-канале.
* — признан Минюстом в РФ иностранным агентом.