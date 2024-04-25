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Омская компания, в которой произошел крупный пожар, занимается обработкой грузов

Омская компания, в которой произошел крупный пожар, занимается обработкой грузов

25 апреля 2024, 09:11
Фото: Прокуратура Омска
Огонь вспыхнул во время перекачки растворителя.

Стало известно, кому принадлежали цистерны с растворителем, вспыхнувшие сегодня, 25 апреля, на Красноярском тракте. Согласно данным Rusprofile, на территории находится предприятие ООО «Терминал». Основным видом деятельности компании является транспортная обработка грузов.

Организация зарегистрирована в 2016 году. Директором и единственным руководителем является Александр Адамович. По итогам прошлого года предприятие не показало выручки и прибыли.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Rusprofile

Также Александр Адамович является руководителем и учредителем организаций «Партнер», «Сибсервис», «Статус Групп». Выручка всех компаний в 2023 году составила 375 млн рублей, прибыль — 4,7 млн рублей.

Напомним, сегодня около полудня вспыхнули три цистерны во время перекачки растворителя. Дым от пожара был виден практически со всех частей города. Открытый огонь ликвидировали в 13:35. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Прокуратура проверяет объект на соблюдение требований пожарной безопасности.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Прокуратура#Пожарная безопасность#Терминал#Тракт
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