Омская компания, в которой произошел крупный пожар, занимается обработкой грузов

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Стало известно, кому принадлежали цистерны с растворителем, вспыхнувшие сегодня, 25 апреля, на Красноярском тракте. Согласно данным Rusprofile, на территории находится предприятие ООО «Терминал». Основным видом деятельности компании является транспортная обработка грузов.
Организация зарегистрирована в 2016 году. Директором и единственным руководителем является Александр Адамович. По итогам прошлого года предприятие не показало выручки и прибыли.
Также Александр Адамович является руководителем и учредителем организаций «Партнер», «Сибсервис», «Статус Групп». Выручка всех компаний в 2023 году составила 375 млн рублей, прибыль — 4,7 млн рублей.
Напомним, сегодня около полудня вспыхнули три цистерны во время перекачки растворителя. Дым от пожара был виден практически со всех частей города. Открытый огонь ликвидировали в 13:35. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Прокуратура проверяет объект на соблюдение требований пожарной безопасности.