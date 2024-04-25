Омская компания, в которой произошел крупный пожар, занимается обработкой грузов

Напомним, сегодня около полудня вспыхнули три цистерны во время перекачки растворителя. Дым от пожара был виден практически со всех частей города. Открытый огонь ликвидировали в 13:35. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Прокуратура проверяет объект на соблюдение требований пожарной безопасности.