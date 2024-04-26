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Published Сегодня, 11:08

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иллюстрация

Следственный комитет возбудил уголовное дело против омича, оправдавшего нацизм

26 апреля 2024, 11:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Следственное управление СК РФ проверит высказывания омича, оправдавшего нацизм

В социальных сетях мужчина одобрял преступления нацистов и обругал Героя СССР.

Пресс-центр Следственного управления СК РФ опубликовал сообщение о возбуждении уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма» против 25-летнего омича. Как пояснили в ведомстве, молодой человек разместил на своей странице в социальной сети публикацию, где одобрил казнь Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской — по его словам, действия девушки несли вред для местного населения. Кроме того, свое сообщение мужчина опубликовал в грубой форме.

Оперативная съемка
Видео: Пресс-центр СУ СК РФ по Омской области

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее мужчина не привлекался к ответственности. Отметим, что наказание по обозначенной статье подразумевает как штраф суммой от 2 миллионов рублей, так и лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее в Омске в связи с обвинением по аналогичной статье был задержан священник украинской греко-католической церкви:

В Омске задержали священника-нациста
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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Следственный комитет#Социальные сети#Уголовное дело#Штраф#Новости#Лишение свободы#Домашний арест#Нацизм#Статья#Пресс-центр#Ответственность
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