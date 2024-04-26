Следственный комитет возбудил уголовное дело против омича, оправдавшего нацизм

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Пресс-центр Следственного управления СК РФ опубликовал сообщение о возбуждении уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма» против 25-летнего омича. Как пояснили в ведомстве, молодой человек разместил на своей странице в социальной сети публикацию, где одобрил казнь Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской — по его словам, действия девушки несли вред для местного населения. Кроме того, свое сообщение мужчина опубликовал в грубой форме.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее мужчина не привлекался к ответственности. Отметим, что наказание по обозначенной статье подразумевает как штраф суммой от 2 миллионов рублей, так и лишение свободы на срок до 5 лет.
Напомним, ранее в Омске в связи с обвинением по аналогичной статье был задержан священник украинской греко-католической церкви: