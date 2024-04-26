Следственный комитет возбудил уголовное дело против омича, оправдавшего нацизм

Пресс-центр Следственного управления СК РФ опубликовал сообщение о возбуждении уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма» против 25-летнего омича. Как пояснили в ведомстве, молодой человек разместил на своей странице в социальной сети публикацию, где одобрил казнь Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской — по его словам, действия девушки несли вред для местного населения. Кроме того, свое сообщение мужчина опубликовал в грубой форме.