Стало известно, в каких омских маршрутках подорожает проезд

Обсуждение цен в общественном транспорте в Омске идет уже давно, отметил один из частных перевозчиков в комментарии NGS55.RU. По его словам, стоимость проезда в омских маршрутках повышают из-за финансовых неурядиц, которые сопровождают предпринимателей уже не первый год.