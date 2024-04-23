Стало известно, в каких омских маршрутках подорожает проезд

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Соответствующее решение приняли 24 частных перевозчика. В городском дептрансе рассказали, что стоимость проезда в транспорте Омска увеличат на 39 маршрутах.
Изменения коснутся следующих маршрутов: №6н, 8н, 31н, 47н, 54, 68, 97, 83н, 117н, 200, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 343, 344, 346, 350, 353, 359, 362, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 414, 418, 421, 424, 425, 470, 500, 503, 514.
С четверга пассажиры будут платить 30-35 рублей при оплате наличкой. Если оплачивать транспортной картой «Омка» и банковскими картами, то стоимость проезда составит до 35 рублей.
Как известно, многие школьники, студенты и пенсионеры пользуются льготными картами «Омка». Пассажиры этой категории при безналичном расчете будут отдавать до 30 рублей.
Директор департамента транспорта Вадим Кормилец объяснил, что муниципалитет не может влиять на частных перевозчиков. Они могут повышать стоимость проезда в маршрутках, когда захотят. Предприниматели имеют на это право, согласно ФЗ-220.
Обсуждение цен в общественном транспорте в Омске идет уже давно, отметил один из частных перевозчиков в комментарии NGS55.RU. По его словам, стоимость проезда в омских маршрутках повышают из-за финансовых неурядиц, которые сопровождают предпринимателей уже не первый год.
Проезд дорожает по нескольким причинам: постоянный рост цен на все, что касается содержания транспорта и ГСМ, пандемия. Особенно туго частным перевозчикам приходится после изменения схем маршрутов в Омске, когда из центра «выгнали» большинство маршруток.
У перевозчика, который согласился прокомментировать ситуацию, до 2020 года было три маршрута, но к 2024 году остался только один. При этом есть острый кадровый дефицит.
«Чтобы набрать и удержать водителей, нужно платить конкурентную зарплату (в ПП-8 уже хотят платить до 70 тысяч), а чтобы платить такую зарплату, нужны доходы. А откуда их взять? Если частные перевозчики, в отличие от муниципалов, не получают никаких компенсаций, и единственный источник доходов — это оплата проезда от пассажиров», — объясняет бизнесмен.
По его словам, перейти на регулируемый тариф не так-то просто. Если же кто-то и стал работать на муниципальных маршрутах, то им невыгодно это положение.
«Думаете, им сразу дают тариф за проезд в 50 рублей (как муниципалам)? Нет! Максимум — 38 рублей. И по безналу обязаны возить по 25 рублей. Так что повышение стоимости проезда — это единственный выход хоть как-то свести концы с концами», — подытожил перевозчик.
Тем временем в муниципальном транспорте цены не меняются. Стоимость проезда не повышали с 2019 года.