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При оплате наличными проезд выйдет дешевле.

Стало известно, в каких омских маршрутках подорожает проезд

23 апреля 2024, 11:46
Фото: Город55
При оплате наличными проезд выйдет дешевле.
С 25 апреля в Омске повысят оплату проезда в общественном транспорте. Сколько будет стоить проезд и на каких основаниях поднимают цены — в материале Города55.

Соответствующее решение приняли 24 частных перевозчика. В городском дептрансе рассказали, что стоимость проезда в транспорте Омска увеличат на 39 маршрутах.

Повышение стоимости проезда в маршрутках Омска

Изменения коснутся следующих маршрутов: №6н, 8н, 31н, 47н, 54, 68, 97, 83н, 117н, 200, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 343, 344, 346, 350, 353, 359, 362, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 414, 418, 421, 424, 425, 470, 500, 503, 514.

С четверга пассажиры будут платить 30-35 рублей при оплате наличкой. Если оплачивать транспортной картой «Омка» и банковскими картами, то стоимость проезда составит до 35 рублей.

Как известно, многие школьники, студенты и пенсионеры пользуются льготными картами «Омка». Пассажиры этой категории при безналичном расчете будут отдавать до 30 рублей.

Причины повышения стоимости проезда в 2024 году

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец объяснил, что муниципалитет не может влиять на частных перевозчиков. Они могут повышать стоимость проезда в маршрутках, когда захотят. Предприниматели имеют на это право, согласно ФЗ-220.

Обсуждение цен в общественном транспорте в Омске идет уже давно, отметил один из частных перевозчиков в комментарии NGS55.RU. По его словам, стоимость проезда в омских маршрутках повышают из-за финансовых неурядиц, которые сопровождают предпринимателей уже не первый год.

Частные перевозчики хотят с повышением цен подправить свое шаткое финансовое положение.Частные перевозчики хотят с повышением цен подправить свое шаткое финансовое положение.
Частные перевозчики хотят с повышением цен подправить свое шаткое финансовое положение.
Фото: Город55

Проезд дорожает по нескольким причинам: постоянный рост цен на все, что касается содержания транспорта и ГСМ, пандемия. Особенно туго частным перевозчикам приходится после изменения схем маршрутов в Омске, когда из центра «выгнали» большинство маршруток.

У перевозчика, который согласился прокомментировать ситуацию, до 2020 года было три маршрута, но к 2024 году остался только один. При этом есть острый кадровый дефицит.

«Чтобы набрать и удержать водителей, нужно платить конкурентную зарплату (в ПП-8 уже хотят платить до 70 тысяч), а чтобы платить такую зарплату, нужны доходы. А откуда их взять? Если частные перевозчики, в отличие от муниципалов, не получают никаких компенсаций, и единственный источник доходов — это оплата проезда от пассажиров», — объясняет бизнесмен.

По его словам, перейти на регулируемый тариф не так-то просто. Если же кто-то и стал работать на муниципальных маршрутах, то им невыгодно это положение.

«Думаете, им сразу дают тариф за проезд в 50 рублей (как муниципалам)? Нет! Максимум — 38 рублей. И по безналу обязаны возить по 25 рублей. Так что повышение стоимости проезда — это единственный выход хоть как-то свести концы с концами», — подытожил перевозчик.

Тем временем в муниципальном транспорте цены не меняются. Стоимость проезда не повышали с 2019 года.

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#Алина Ясинская#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Россия#Плата за проезд#Новости#Стоимость проезда#Проезд#Оплата проезда
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