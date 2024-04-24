Омский суд отправил под домашний арест священника, обвиняемого в реабилитации нацизма

Как сообщается, сейчас сотрудники Следственного комитета ведут расследование уголовного дела, возбужденного по подозрению в реабилитации нацизма и посягательстве на свободу веры. Поводом для начала уголовного преследования послужила информация о наличии у священнослужителя «иконы» с украинскими пособниками нацизма — ее он разместил в трапезной на территории прихода.