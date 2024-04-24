Омский суд отправил под домашний арест священника, обвиняемого в реабилитации нацизма

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Как рассказали в пресс-центре Следственного управления СК РФ по Омской области, 57-летний священнослужитель, задержанный 23 апреля по подозрению в реабилитации нацизма, отправлен под домашний арест — суд согласился с просьбой следователя.
Как сообщается, сейчас сотрудники Следственного комитета ведут расследование уголовного дела, возбужденного по подозрению в реабилитации нацизма и посягательстве на свободу веры. Поводом для начала уголовного преследования послужила информация о наличии у священнослужителя «иконы» с украинскими пособниками нацизма — ее он разместил в трапезной на территории прихода.
Напомним, сообщение о задержания священнослужителя появилось вчера, 23 апреля: мужчина был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета.