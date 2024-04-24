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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 11:43

иллюстрация

Омский суд отправил под домашний арест священника, обвиняемого в реабилитации нацизма

24 апреля 2024, 10:34
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске отправили под домашний арест священника, реабилитировавшего нацизм

Суд удовлетворил ходатайство следователя СУ СК по Омской области — мужчине избрали меру пресечения.

Как рассказали в пресс-центре Следственного управления СК РФ по Омской области, 57-летний священнослужитель, задержанный 23 апреля по подозрению в реабилитации нацизма, отправлен под домашний арест — суд согласился с просьбой следователя.

Как сообщается, сейчас сотрудники Следственного комитета ведут расследование уголовного дела, возбужденного по подозрению в реабилитации нацизма и посягательстве на свободу веры. Поводом для начала уголовного преследования послужила информация о наличии у священнослужителя «иконы» с украинскими пособниками нацизма — ее он разместил в трапезной на территории прихода.

Видео: Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области

Напомним, сообщение о задержания священнослужителя появилось вчера, 23 апреля: мужчина был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета.

В Омске задержали священника-нациста
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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Омск#Суд#Следственный комитет#Уголовное дело#ФСБ#Новости#Священник#Домашний арест#Иконы#Следственное управление
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