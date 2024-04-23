Готовьтесь раскошеливаться. В Омске подорожает проезд сразу на 39 частных маршрутах

Начиная с четверга, стоимость проезда за наличный расчет составит 30-35 рублей, по картам «Омка» и банковским картам — 35 рублей, по льготным картам «Омка» для школьников, студентов и пенсионеров — 30 рублей. Электронные транспортные карты омского минтруда будут действовать на всех этих маршрутах.