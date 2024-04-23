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Готовьтесь раскошеливаться. В Омске подорожает проезд сразу на 39 частных маршрутах

23 апреля 2024, 07:31
Фото: Город55
Иллюстрация

С 25 апреля подорожает проезд сразу на 39 омских частных маршрутах

Обслуживаем этих городских маршрутов занимаются 24 перевозчика.

В четверг, 25 апреля, увеличится стоимость проезда на 39 маршрутах, которые обслуживают 24 частных перевозчика. Об этом сегодня сообщили в дептранспорта омской мэрии.

Подорожает проезд на следующих маршрутах: №6н, 8н, 31н, 47н, 54, 68, 97, 83н, 117н, 200, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 343, 344, 346, 350, 353, 359, 362, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 414, 418, 421, 424, 425, 470, 500, 503, 514.

Начиная с четверга, стоимость проезда за наличный расчет составит 30-35 рублей, по картам «Омка» и банковским картам — 35 рублей, по льготным картам «Омка» для школьников, студентов и пенсионеров — 30 рублей. Электронные транспортные карты омского минтруда будут действовать на всех этих маршрутах.

В дептрансе уточнили, что муниципалитет не может препятствовать повышению частными перевозчиками стоимости проезда. У него таких полномочий нет.

«Право принятия такого решения перевозчиком закреплено ФЗ-220, согласно которому регулярные перевозки по маршрутам с нерегулируемым тарифом осуществляются на основе собственных тарифов, установленных перевозчиком», — пояснил глава дептранспорта Вадим Кормилец.

Напомним, ранее Город55 рассказывал об отмене 15 маршрутов общественного транспорта. Многие из них фактически уже не обслуживались.

Не обслуживались долгое время. В Омске отменят 15 маршрутов общественного транспорта
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#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Омск#Повышение цен#Перевозчики#Общественный транспорт#Новости#Стоимость проезда#Проезд
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