Клубы черного дыма и вертолет. В омских Нефтяниках произошел крупный пожар

Обновлено. К месту пожара выехало 15 единиц техники и 58 человек личного состава. По предварительным данным, горят бочки с горючим.

По предварительным данным, пожар произошел в районе Красноярского тракта. В региональном МЧС обещали позже дать информацию о происшествии.

Сегодня, 25 апреля, омичи заметили клубы черного дыма в небе над Нефтяниками. Читатели Города55 сообщили, что над местом предполагаемого пожара летал вертолет МЧС.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что пожар произошел на одном из производств.

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