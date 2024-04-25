Клубы черного дыма и вертолет. В омских Нефтяниках произошел крупный пожар

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Сегодня, 25 апреля, омичи заметили клубы черного дыма в небе над Нефтяниками. Читатели Города55 сообщили, что над местом предполагаемого пожара летал вертолет МЧС.
По предварительным данным, пожар произошел в районе Красноярского тракта. В региональном МЧС обещали позже дать информацию о происшествии.
«В 11.50 поступило сообщение о пожаре по улице Красноярский тракт. От МЧС России к месту направлены 10 единиц техники. Информация уточняется», — рассказали в ведомстве.
Обновлено. К месту пожара выехало 15 единиц техники и 58 человек личного состава. По предварительным данным, горят бочки с горючим.
Читатели Города55 поделились свежими кадрами пожара:
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что пожар произошел на одном из производств.
«Специалисты оценивают уровень возгорания как средний. На месте работают специалисты МЧС. Буду информировать», — рассказал глава региона в своем тг-канале.