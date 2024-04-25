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Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

В омских Нефтяниках произошел крупный пожар

Клубы черного дыма и вертолет. В омских Нефтяниках произошел крупный пожар

25 апреля 2024, 06:16
Фото: Город55

В омских Нефтяниках произошел крупный пожар

На место выехали 15 пожарных расчетов.

Сегодня, 25 апреля, омичи заметили клубы черного дыма в небе над Нефтяниками. Читатели Города55 сообщили, что над местом предполагаемого пожара летал вертолет МЧС.

По предварительным данным, пожар произошел в районе Красноярского тракта. В региональном МЧС обещали позже дать информацию о происшествии.

«В 11.50 поступило сообщение о пожаре по улице Красноярский тракт. От МЧС России к месту направлены 10 единиц техники. Информация уточняется», — рассказали в ведомстве.

Обновлено. К месту пожара выехало 15 единиц техники и 58 человек личного состава. По предварительным данным, горят бочки с горючим.

Читатели Города55 поделились свежими кадрами пожара:

Фото: Город55

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что пожар произошел на одном из производств.

«Специалисты оценивают уровень возгорания как средний. На месте работают специалисты МЧС. Буду информировать», — рассказал глава региона в своем тг-канале.
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#МЧС#Вертолет
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