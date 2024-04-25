В МЧС показали, как тушили бочки с горючим в омских Нефтяниках

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
В МЧС России по Омской области опубликовали видео с ликвидацией пожара на Красноярском тракте. Возгорание произошло на грузовом складе сегодня, 25 апреля, около полудня.
На место выехали 18 расчетов, 66 человек личного состава и специальный поезд со станции «Комбинатская». Пожар был локализована в 13:25, его площадь составила 1000 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
«По уточненным данным, горело 3 цистерны в которых находилось 50, 17 и 22 тонн растворителя соответственно», — добавили в МЧС.
Транспортная прокуратура будет выяснять причины пожара и проверит безопасность оборота опасных грузов.