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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:13

иллюстрация

Иск подан. Приход, где руководил священник-нацист, ликвидируют

24 апреля 2024, 14:10
Фото: 1MI
иллюстрация

Церковь, где задержали священника, оправдавшего нацистов, ликвидируют

Иск с запросом на ликвидацию религиозной организации уже направили в суд.

Инициатором административного иска выступило областное Управление Министерства юстиции. Как сообщает РИА «Омск-информ», Греко-католический приход, где и изъяли противоречащие всем канонам иконы, может быть закрыт решением суда.

Кроме того, приход остался без настоятеля — сегодня 57-летнего Игоря Максимова отправили под домашний арест. Мужчина является фигурантом уголовного дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Напомним, мужчину задержали 23 апреля — до этого Игорь Максимов регулярно попадал на профилактические беседы к сотрудникам полиции.

Омский суд отправил под домашний арест священника, обвиняемого в реабилитации нацизма
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#Илья Скобин#Происшествия#Омская область#Суд#Иск#Уголовное дело#Новости#Домашний арест#Настоятель#Иконы
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