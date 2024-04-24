Иск подан. Приход, где руководил священник-нацист, ликвидируют

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Инициатором административного иска выступило областное Управление Министерства юстиции. Как сообщает РИА «Омск-информ», Греко-католический приход, где и изъяли противоречащие всем канонам иконы, может быть закрыт решением суда.
Кроме того, приход остался без настоятеля — сегодня 57-летнего Игоря Максимова отправили под домашний арест. Мужчина является фигурантом уголовного дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.
Напомним, мужчину задержали 23 апреля — до этого Игорь Максимов регулярно попадал на профилактические беседы к сотрудникам полиции.