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Построить за 2,5 года. В Омске участок на Лермонтова отдают под мини-магазин

24 апреля 2024, 04:46
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске ищут инвестора для строительства мини-магазина на Лермонтова

Участок площадью 320 кв. м находится между двумя жилыми девятиэтажками. Земля освободилась после сноса самостроя.

В Омске объявили торги по аренде земельного участка площадью 320 кв. м, который находится между двумя девятиэтажными домами на Лермонтова. Предназначен участок под строительство двухэтажного магазина общей площадью 190 кв. м.

Договор с будущим арендатором собираются заключить только на 2 года и 6 месяцев. Платить при этом ежегодно придется минимум 110 560 рублей (но цена в процессе торгов может и вырасти).

Участок, который отдают в арендуУчасток, который отдают в аренду
Участок, который отдают в аренду
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Ранее на земельном участке располагался самострой, но летом 2023 года, по решению департамента архитектуры, кирпичное здание площадью 108 кв. м снесли. Новый магазин, который предлагают построить на Лермонтова, будет вплотную примыкать к одной из девятиэтажек.

Напомним, еще один участок, как рассказывал Город55, отдают в аренду под строительство школы. Новый образовательный объект может появиться на 28-й Северной в ЖК «Тарская крепость».

Участок в омском ЖК «Тарская крепость» отдают под строительство крохотной школы
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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Магазин#Аренда#Аренда земли#Земельный участок#Новости#Департамент архитектуры
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