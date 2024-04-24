Построить за 2,5 года. В Омске участок на Лермонтова отдают под мини-магазин

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
В Омске объявили торги по аренде земельного участка площадью 320 кв. м, который находится между двумя девятиэтажными домами на Лермонтова. Предназначен участок под строительство двухэтажного магазина общей площадью 190 кв. м.
Договор с будущим арендатором собираются заключить только на 2 года и 6 месяцев. Платить при этом ежегодно придется минимум 110 560 рублей (но цена в процессе торгов может и вырасти).
Ранее на земельном участке располагался самострой, но летом 2023 года, по решению департамента архитектуры, кирпичное здание площадью 108 кв. м снесли. Новый магазин, который предлагают построить на Лермонтова, будет вплотную примыкать к одной из девятиэтажек.
Напомним, еще один участок, как рассказывал Город55, отдают в аренду под строительство школы. Новый образовательный объект может появиться на 28-й Северной в ЖК «Тарская крепость».