Участок в омском ЖК «Тарская крепость» отдают под строительство крохотной школы

На участке площадью 1251 кв. м, согласно градостроительному регламенту, можно разместить объект общей площадью ориентировочно 1800 кв. м в три этажа. Земля, для которой хотят найти арендатора, находится рядом с 10-этажным домом в ЖК «Тарская крепость». Участок расположен в границах территории, предназначенной под строительство объекта начального и среднего образования на 270 мест.