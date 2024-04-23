Участок в омском ЖК «Тарская крепость» отдают под строительство крохотной школы

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В Омске ищут арендатора для земельного участка площадью 1251 кв. м на 28-й Северной. Соответствующий аукцион проводит депархитектуры городской администрации.
На небольшом по площади земельном участке можно разместить объекты образования и просвещения. Ежегодный арендный платеж составит минимум 254 591 рубль, договор заключат на 4 года и 10 месяцев. При этом потенциальным арендаторам придется внести в качестве задатка 127 295 рублей (50%).
«Согласно акту обследования земельного участка на территории города Омска от 18 июля 2023 года выявлена древесно-кустарниковая растительность, строительный и бытовой мусор, железный вагончик. Объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют», — говорится в аукционной документации.
На участке площадью 1251 кв. м, согласно градостроительному регламенту, можно разместить объект общей площадью ориентировочно 1800 кв. м в три этажа. Земля, для которой хотят найти арендатора, находится рядом с 10-этажным домом в ЖК «Тарская крепость». Участок расположен в границах территории, предназначенной под строительство объекта начального и среднего образования на 270 мест.