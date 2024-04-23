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Published Сегодня, 10:25

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Участок в омском ЖК «Тарская крепость» отдают под строительство крохотной школы

23 апреля 2024, 10:25
Фото: 1MI
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Договор аренды земельного участка собираются заключить на 4 года и 10 месяцев.

В Омске ищут арендатора для земельного участка площадью 1251 кв. м на 28-й Северной. Соответствующий аукцион проводит депархитектуры городской администрации.

На небольшом по площади земельном участке можно разместить объекты образования и просвещения. Ежегодный арендный платеж составит минимум 254 591 рубль, договор заключат на 4 года и 10 месяцев. При этом потенциальным арендаторам придется внести в качестве задатка 127 295 рублей (50%).

«Согласно акту обследования земельного участка на территории города Омска от 18 июля 2023 года выявлена древесно-кустарниковая растительность, строительный и бытовой мусор, железный вагончик. Объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют», — говорится в аукционной документации.
Участок, для которого ищут арендатораУчасток, для которого ищут арендатора
Участок, для которого ищут арендатора
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

На участке площадью 1251 кв. м, согласно градостроительному регламенту, можно разместить объект общей площадью ориентировочно 1800 кв. м в три этажа. Земля, для которой хотят найти арендатора, находится рядом с 10-этажным домом в ЖК «Тарская крепость». Участок расположен в границах территории, предназначенной под строительство объекта начального и среднего образования на 270 мест.

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#Юлия Истомина#Омск#Школа#Строительство#Аренда#Аренда земли#Торги#Земельный участок#Детсад#Новости#Департамент архитектуры
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