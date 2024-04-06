Рейтинг шаурмы, коттедж за 95 миллионов и неожиданное похолодание. Омск сегодня

Город55 попробовал шаурму в разных омских заведениях и составил собственный рейтинг. Самой вкусной оказалась шаурма из «Shawarma», правда, она же и стоит выше среднего. На втором месте расположился «Шампур», там также на оценку повлияла высокая цена. Далее — «Шашлычный рай», здесь ничего выдающегося отметить не удалось, но шаурма, все же, неплохая. Подробнее читайте в нашем материале.