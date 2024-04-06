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Posted 6 апреля, 14:01

Published 6 апреля, 14:01

Modified 6 апреля, 14:01

Updated 6 апреля, 14:01

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Рейтинг шаурмы, коттедж за 95 миллионов и неожиданное похолодание. Омск сегодня

6 апреля 2024, 14:01
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Дегустируем и рассказываем, где в Омске делают самую вкусную шаурму

Город55 попробовал шаурму в разных омских заведениях и составил собственный рейтинг. Самой вкусной оказалась шаурма из «Shawarma», правда, она же и стоит выше среднего. На втором месте расположился «Шампур», там также на оценку повлияла высокая цена. Далее — «Шашлычный рай», здесь ничего выдающегося отметить не удалось, но шаурма, все же, неплохая. Подробнее читайте в нашем материале.

От недорогой до luxury. Выясняем, где в Омске делают самую вкусную шаурму
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Новость №2. В омском коттеджном поселке выставили на продажу дом за 95 миллионов

В Омске на продажу выставили двухэтажный коттедж за 95 миллионов рублей. Дом расположен в поселке премиум класса на улице 2-я Кольцевая, территория имеет круглосуточную охрану. Участок перед коттеджем украшен ландшафтными дизайнерами, там же установлен крытый бассейн, русская баня и зона барбекю. Внутри дома расположились сауна с зоной релаксации, просторная гардеробная, столовая, кабинет, несколько ванных комнат и спален.

С бассейном и сауной. В Омске продают элитный коттедж за 95 миллионов рублей
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Новость №3. В ближайшие дни в Омской области ожидается похолодание до -13 градусов

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, уже завтра в регионе начнет существенно понижаться температура. Так, ночью 7 апреля температура опустится до -1…-6 градусов, в некоторых районах области возможно и более сильное понижение — до 13. Днем воздух прогреется сильнее, синоптики прогнозируют +1…+6 градусов. Похолодание сохранится и на следующий день.

Рано убирать пуховики. Скоро в Омскую область вернутся морозы до -13 градусов
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