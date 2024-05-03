Погода в апреле

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2024
Незаконные препараты, жара по-летнему и стрельба в кафе. Омск сегодня
19 апреля, 14:41
От 0 до +29. Жителей Омской области предупредили о сильных перепадах температуры
19 апреля, 11:58
Омичам рассказали, когда на территории региона ожидается первая весенняя гроза
16 апреля, 13:19
Всему виной циклон с Атлантики. Синоптик рассказала о погоде в Омске в ближайшие дни
12 апреля, 09:58
Снег и ветер. Омичей предупредили о приближении неблагоприятных погодных условий
11 апреля, 12:08
Рейтинг шаурмы, коттедж за 95 миллионов и неожиданное похолодание. Омск сегодня
6 апреля, 14:01
Рано убирать пуховики. Скоро в Омскую область вернутся морозы до -13 градусов
6 апреля, 11:41
Аномальная жара, появление клещей и небезопасная молочка. Омск сегодня
4 апреля, 14:26
2023
Апрель с первых дней побалует Омскую область почти летним теплом
Резко растает снег. Если в ночь перед 1 апреля синоптики обещают омичам до -14, то уже на день 3 апреля — до +14.
31 марта 2023, 12:02

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