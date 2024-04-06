От недорогой до luxury. Выясняем, где в Омске делают самую вкусную шаурму

Posted 6 апреля, 04:00
Published 6 апреля, 04:00
Modified 6 апреля, 04:00
Updated 6 апреля, 04:00
Шаурма, шаверма, донер, донер-кебаб, «пища богов», «шавуха», «свиток» — каких только названий нет у этого блюда. Ее любят за простоту, доступность и, конечно же, вкус. Город55 решил продегустировать шаурму в Омске. Не жалея своего желудка, этим занялся наш корреспондент Евгений Игишев. Далее — от первого лица.
Итак, начнем с сетевого заведения под названием «Лаваш». В Омске сейчас работают аж 35 филиалов этой компании. Забегая вперед, скажу, что «шава» может значительно отличаться в разных «Лавашах», несмотря на то, что это одна фирма. Многое зависит от повара.
В меню представлены несколько видов шаурмы: классическая, острая, барбекю, норвежская, «Огонь», «Омичка» и так далее. Также, в зависимости от заведения, гостям могут предложить шашлыки, картошку фри, чай/кофе/сок/газводу. Стандартно.
Берем классику. Цена шаурмы — 190 рублей, чай — 25 рублей. Приемлемо.
Лаваш показался суховат, овощи свежие, неплохой соус, куриное мясо хорошо жуется. Правда, заворачивают много капусты, которая перебивает вкус — это минус. Заведение приятное, уютный интерьер, играет веселая музычка, много студентов. Однако шаурма от «Лаваша» не оставляет особых эмоций, в ней нет души.
Оценка: 6 баллов из 10. Хорошая шаурма. Зашел — поел — забыл.
Идем дальше. Заведение с прекрасным названием «Шашлычный рай» на улице Волочаевской. В меню действительно немало позиций с шашлыками и блюдами на огне. Название не обмануло. Есть салаты, плов. Но меня интересовала только она — шаурма.
Цена классической шаурмы — 190 рублей, чай — 25 рублей. Куриное мясо в шаурме зажарено не на вертеле, а на шампурах. Пикантности блюду придает ярко выраженный вкус корейской морковки. Овощи свежие, лаваш подрумянен на гриле. Интерьер заведения напоминает придорожное кафе. В помещении посетителей развлекает телевизор с музыкальными клипами, а блюда к столу приносит женщина-продавец.
Оценка: 7,5 баллов из 10. Не могу сказать, что это та шаурма, ради которой стоит специально ехать, но равнодушной не оставит.
Историческая справка. А вы знали, что шаурма в том виде, к которому мы привыкли, появилась относительно недавно — в 1972 году. Турок Кадир Нурман приехал в Германию и открыл ларек с быстрой едой. Предприимчивый молодой человек стал заворачивать в лаваш обжаренное мясо, добавлять соус и другие ингредиенты.
Ладно, что-то отвлекся. Следующая шаурма:
Еще один крупный сетевик. В Омске насчитывается 13 филиалов. В меню шаурма классическая, острая, сырно-чесночная, барбекю, грибная, фирменная, норвежская, с пепперони. Также есть беляши, чебуреки, сосиски в тесте, пирожки и прочие блюда стритфуда.
Классическая шаурма стоит 169 рублей. Но, скажу так, наесться ей не удастся — слишком маленькая. Берем вариант Big за 209 рублей и чай за 25 рублей. Лаваша больше чем нужно, капусты тоже, а курочки маловато.
Это тот случай, когда нужно быстренько перекусить и бежать дальше. Шаурма без изысков, она не запомнится вам, как первая любовь.
Оценка: 5 баллов из 10. Ни хорошая, ни плохая.
Дайте мне, пожалуйста, пять шаурмов… шаурмей… шауменей… Как все-таки правильно? Филологи склоняются к варианту «пять шаурм», но лучше сказать: «пять порций шаурмы». А у нас следующий претендент:
Точка быстрого питания Shawarma расположилась на фудкорте в ТЦ «Парк». В меню четыре вида шаурмы: классическая, с томленой говядиной, с курицей и картофелем, с хрустящим цыпленком. Также есть пицца, картошка фри, стрипсы, наггетсы. Классики в наличии не оказалось, беру с цыпленком. Цена выше среднего: шаурма — 249 рублей, чай — 39 рублей.
Лаваш суховат, но вот начинка… Она заставит ваши вкусовые сосочки трепетать. Свежие овощи, нежная курочка, отличный сметанный соус. Правда, соус оказался слишком жидким. Под конец поедания шаурмы, он начинает подтекать и рискует оказаться на джинсах.
Оценка: 9 баллов из 10. Шаурма хороша, но точка только одна в городе, да и цена великовата.
Напоследок luxury-шаурма от «Шампура». Готовят ее в единственном месте рядом с торговым комплексом «Флагман». В меню, помимо шаурмы, также представлены шашлыки, свиные ребра, плов, шампиньоны, сыр и кукуруза на углях.
Заведение преподносит свою шаурму, как авторскую. Видов несколько: из курицы, из свинины, из индейки, с беконом, грибная, норвежская, на тарелке. Цена классики — 299 рублей, чай — 79 рублей. В общем, «шавуха» для состоятельных господ.
Текстура шаурмы не плотная, кусочки курицы большие, но мягкие. Хороший соус, правда, подтекает. Но шаурму завернули в два пакетика, поэтому испачкаться трудно. Удивительно, что блюдо было холодным, хотя мангал жарит не переставая. Атмосфера хорошего заведения, в котором хочется посидеть.
Оценка: 8 баллов из 10. Шаурма хорошая, но не более того. Также бал снижен за стоимость в полтора раза выше среднерыночной.
Была продегустирована шаурма в пяти разных заведениях. Денег в общей сложности потрачено: 1330 рублей. Удовольствие от «шавухи»: бесценно.
А вот как распределились места:
Откровенно плохой шаурмы среди представленных не было. В блюда от Hot и «Лаваша» не мешало бы добавить душевности, а «Шампуру» и Shawarma слегка снизить цену.