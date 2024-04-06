От недорогой до luxury. Выясняем, где в Омске делают самую вкусную шаурму

Историческая справка. А вы знали, что шаурма в том виде, к которому мы привыкли, появилась относительно недавно — в 1972 году. Турок Кадир Нурман приехал в Германию и открыл ларек с быстрой едой. Предприимчивый молодой человек стал заворачивать в лаваш обжаренное мясо, добавлять соус и другие ингредиенты.