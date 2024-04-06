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Posted 6 апреля, 09:12

Published 6 апреля, 09:12

Modified 6 апреля, 09:27

Updated 6 апреля, 09:27

Иллюстрация

С бассейном и сауной. В Омске продают элитный коттедж за 95 миллионов рублей

6 апреля 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омске продают элитный двухэтажный коттедж за 95 миллионов рублей

В коттеджном поселке премиум-класса продают двухэтажный дом со всеми удобствами, территория обустроена мангальной зоной, верандой и большим бассейном.

В Омске на продажу выставили двухэтажный коттедж за 95 миллионов рублей, объявление появилось на одном из сайтов для покупки и продажи недвижимости. Дом расположен в поселке премиум класса на улице 2-я Кольцевая, его территория круглосуточно охраняется и оснащена всеми удобствами.

Автор объявления отмечает, что на придомовой территории выполнен ландшафтный дизайн, установлен крытый бассейн, русская баня и зона барбекю. Кроме того, внутри дома расположились сауна с зоной релаксации, просторная гардеробная, столовая, кабинет, несколько ванных комнат и спален.

«Просторный двухэтажный коттедж полностью оснащен мебелью и бытовой техникой европейского производства. Ремонт выполнен с применением качественных материалов европейских производителей», — написано в объявлении.
Фото: omsk.domclick.ru

Ранее Город55 писал, что в Омске продается раритетный автомобиль за 6,3 миллиона рублей.

По цене «двушки» в центре. В Омске за 6 млн продают довоенный раритетный автомобиль
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