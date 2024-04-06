С бассейном и сауной. В Омске продают элитный коттедж за 95 миллионов рублей

В Омске на продажу выставили двухэтажный коттедж за 95 миллионов рублей, объявление появилось на одном из сайтов для покупки и продажи недвижимости. Дом расположен в поселке премиум класса на улице 2-я Кольцевая, его территория круглосуточно охраняется и оснащена всеми удобствами.