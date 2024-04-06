С бассейном и сауной. В Омске продают элитный коттедж за 95 миллионов рублей

Posted 6 апреля, 09:12
Published 6 апреля, 09:12
Modified 6 апреля, 09:27
Updated 6 апреля, 09:27
В Омске на продажу выставили двухэтажный коттедж за 95 миллионов рублей, объявление появилось на одном из сайтов для покупки и продажи недвижимости. Дом расположен в поселке премиум класса на улице 2-я Кольцевая, его территория круглосуточно охраняется и оснащена всеми удобствами.
Автор объявления отмечает, что на придомовой территории выполнен ландшафтный дизайн, установлен крытый бассейн, русская баня и зона барбекю. Кроме того, внутри дома расположились сауна с зоной релаксации, просторная гардеробная, столовая, кабинет, несколько ванных комнат и спален.
«Просторный двухэтажный коттедж полностью оснащен мебелью и бытовой техникой европейского производства. Ремонт выполнен с применением качественных материалов европейских производителей», — написано в объявлении.
Ранее Город55 писал, что в Омске продается раритетный автомобиль за 6,3 миллиона рублей.