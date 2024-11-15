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Сероводород

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2024
«Дыши и задыхайся»: омичам рассказали о состоянии воздуха в городе
15 ноября, 02:43
Опять запах тухлых яиц. Жители Ленинского округа Омска дышали опасным газом
7 августа, 08:02
«Дышите глубже». Неделя в Омске началась с уже знакомого запаха тухлых яиц
17 июля, 03:18
«Ночью чуть не задохнулись»: в омском воздухе обнаружили превышение сероводорода
5 июля, 07:07
Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами
18 июня, 05:15
Черное небо. Омск и область всю ночь «дышали» в режиме НМУ
Предупреждение о высокой концентрации загрязняющих веществ было объявлено ровно в полночь 9 июня.
9 июня, 03:18
Режим готовности к ЧС, токсичные газы в воздухе и поножовщина в депо. Омск в субботу
8 июня, 14:05
Уже знакомый запах тухлых яиц. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
10 апреля, 03:07
Новые «сюрпризы» и режим НМУ. Омичам рассказали, к чему готовиться на этой неделе
28 марта, 08:03
Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание
19 марта, 08:44
Отравляющие вещества в воздухе: какой химией дышали жители Омска в минувшие выходные
19 марта, 02:51
И опять запах тухлых яиц. Омичи целые сутки дышали опасным газом
29 февраля, 04:48
В одном из округов Омска снова обнаружили избыток опасного вещества в воздухе
Превышение показателей случилось на территории Центрального округа.
2 февраля, 13:25
Не без сюрпризов. В Омске обнаружили превышенное содержание сероводорода в воздухе
30 января, 13:57
Скоро будет нечем дышать. В омском воздухе снова обнаружили обилие сероводорода
25 января, 14:09
С тошнотой и жжением глаз. В воздухе Омска нашли опасную концентрацию сероводорода
Большое количество едкого вещества скопилось на Левом берегу.
24 января, 11:56
2023
С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается
15 августа 2023, 05:55
В омских Нефтяниках обнаружили семикратное превышение ПДК сероводорода в воздухе
9 августа 2023, 05:47
Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 1,5 раза. В Омске продлили режим НМУ
4 августа 2023, 11:35
В омском воздухе обнаружили превышение содержания сероводорода
22 мая 2023, 04:23

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