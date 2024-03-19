Отравляющие вещества в воздухе: какой химией дышали жители Омска в минувшие выходные

Сегодня, 19 марта, до 11 часов утра в Омске могут возникнуть метеорологические условия, которые могут привести к накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В ночное и утреннее время уровень загрязнения воздуха может быть повышенным, а днем — пониженным.