Отравляющие вещества в воздухе: какой химией дышали жители Омска в минувшие выходные

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Сегодня, 19 марта, до 11 часов утра в Омске могут возникнуть метеорологические условия, которые могут привести к накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В ночное и утреннее время уровень загрязнения воздуха может быть повышенным, а днем — пониженным.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в минувшее воскресенье жители города столкнулись с повышенным содержанием в воздухе таких веществ, как оксид углерода, озон, сероводород и оксид азота. Превышение нормы этих веществ было зафиксировано в Кировском, Ленинском, Октябрьском, Центральном и Советском округах города.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня днем температура воздуха поднимется до +1 градуса. В течение дня возможны небольшие осадки в виде снега и дождя, на дорогах может быть гололедица.
Завтра, 20 марта, ночью ожидается температура от -8 до -13 градусов, при прояснении до -18 градусов. Днем температура составит от 0 до -5 градусов.
В четверг, 21 марта, ночью температура опустится до -12 до -17 градусов, при прояснении до -22 градусов. Днем температура составит от -4 до +1 градуса.