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Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

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Отравляющие вещества в воздухе: какой химией дышали жители Омска в минувшие выходные

19 марта 2024, 02:51
Фото: Город55
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В Омске зафиксировали превышение ПДК сразу по четырем вредным веществам

Сегодня в Омске объявили режим «черного неба».

Сегодня, 19 марта, до 11 часов утра в Омске могут возникнуть метеорологические условия, которые могут привести к накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В ночное и утреннее время уровень загрязнения воздуха может быть повышенным, а днем — пониженным.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в минувшее воскресенье жители города столкнулись с повышенным содержанием в воздухе таких веществ, как оксид углерода, озон, сероводород и оксид азота. Превышение нормы этих веществ было зафиксировано в Кировском, Ленинском, Октябрьском, Центральном и Советском округах города.

погода на ближайшие три дняпогода на ближайшие три дня
погода на ближайшие три дня
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня днем температура воздуха поднимется до +1 градуса. В течение дня возможны небольшие осадки в виде снега и дождя, на дорогах может быть гололедица.

Завтра, 20 марта, ночью ожидается температура от -8 до -13 градусов, при прояснении до -18 градусов. Днем температура составит от 0 до -5 градусов.

В четверг, 21 марта, ночью температура опустится до -12 до -17 градусов, при прояснении до -22 градусов. Днем температура составит от -4 до +1 градуса.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Сероводород#Озон#Оксид углерода#Метеорологические условия
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