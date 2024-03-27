На город опустился густой туман. В Омске не смогли приземлиться сразу пять рейсов

Самолет из Москвы авиакомпании «Сибирь» и самолет из Иркутска авиакомпании «НордСтар» отправлены в Новосибирск для ожидания стабилизации погодных условий.



Что касается рейса Санкт-Петербург — Омск — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия», то он должен был прибыть еще в 4:25, но его посадку в Омске ожидают в 9:55. В настоящее время самолет находится в пути.