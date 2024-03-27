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Published Сегодня, 02:42

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густой дым над городом

На город опустился густой туман. В Омске не смогли приземлиться сразу пять рейсов

27 марта 2024, 02:42
Фото: Город55
густой дым над городом

Из-за сильного тумана в Омске отказали в посадке сразу пяти самолетам

Задерживаются самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. Два рейса перенаправлены в Новосибирск.

Сегодня, 27 марта, в официальном паблике омского аэропорта сообщили о задержках в расписании полетов. Из-за тумана и ограниченной видимости до 250 метров на прилет и вылет задерживаются сразу 5 рейсов.

«Следите за информацией на онлайн-табло Омского аэропорта oms.aero, а также за информацией, транслирующейся в здании аэровокзала», — уточнили в аэропорту.

Самолет из Москвы авиакомпании «Сибирь» и самолет из Иркутска авиакомпании «НордСтар» отправлены в Новосибирск для ожидания стабилизации погодных условий.

Что касается рейса Санкт-Петербург — Омск — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия», то он должен был прибыть еще в 4:25, но его посадку в Омске ожидают в 9:55. В настоящее время самолет находится в пути.

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#Общество#Происшествия#Погода#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Туман#Рейсы
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