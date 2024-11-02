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Обь-Иртышское УГМС

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Ноябрь
Не дышите. В Омске выбросы оксида углерода почти в три раза превысили норму
2 ноября, 03:24
Октябрь
Загрязненный воздух. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
28 октября, 03:02
Запахи мазута, гари и канализации: омичи рассказали, чем пахнет в воздухе
14 октября, 02:41
Туман и тепло. Омичам рассказали о погоде на ближайшие выходные
4 октября, 02:51
Ртуть и марганец. Омский Иртыш наполнен опасными ядовитыми веществами
Пробы взяли не только в городе, но и в отдаленных районах региона.
1 октября, 03:17
Сентябрь
Зима все ближе. Синоптики предупредили омичей о резком изменении погоды
23 сентября, 11:42
«Желтый» уровень опасности. Омичей предупредили о надвигающихся заморозках
13 сентября, 08:14
Заморозки ночью и туман: омичей предупредили о неблагоприятной погоде
12 сентября, 11:25
В Омской области в Иртыше на территории села обнаружили высокую концентрацию ртути
11 сентября, 12:18
Туман и заморозки. Озвучен прогноз погоды в Омске на ближайшие сутки
4 сентября, 04:42
«Газ, фенол и вонь». Омичи массово жалуются на удушающие запахи
4 сентября, 03:20
Минувшей ночью север Омской области столкнулся с заморозками до -4 градусов
2 сентября, 11:13
Август
Заморозки до -5, угроза ЧС. Омичам рассказали о погоде в ближайшие выходные
29 августа, 07:44
Закрывайте окна. В Омске и области объявили режим «черного неба»
26 августа, 10:57
Опасно дышать. В омском воздухе вновь обнаружены вредные вещества
21 августа, 02:35
Опасный воздух. Для омских предприятий объявили режим «черного неба»
18 августа, 03:26
В антициклональном поле. На Омск снова обрушатся дожди разной интенсивности
13 августа, 07:52
Лето продляется. Омскую область скоро накроет волна тепла из казахстанских степей
12 августа, 05:48
Июль
После теплых деньков на Омск хлынут дожди и грозы: какую погоду ждать на День города
30 июля, 05:02
Тонем дальше. Омские синоптики дали неутешительный прогноз погоды на остаток недели
18 июля, 13:08

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