Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание

В связи с неустойчивой погодой в регионе оттепель будет чередоваться с похолоданием, а ясные дни сменяться пасмурными. В начале недели осадков не ожидается, а дневная температура в большинстве районов будет расти до положительных значений. Однако в дальнейшем из-за влияния фронтальных разделов вероятность дождя и снега увеличится.