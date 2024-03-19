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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

иллюстрация

Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание

19 марта 2024, 08:44
Фото: Город55
иллюстрация

На смену оттепели в Омскую область придет похолодание

В ближайшие дни резких изменений в погоде не предвидится. Ночью температура местами снизится до -22 градусов, при этом днем существенно не изменится.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что на прошедших выходных в отдельных районах Омской области была зафиксирована максимальная температура +6 градусов. Однако новых температурных рекордов пока не ожидается.

В связи с неустойчивой погодой в регионе оттепель будет чередоваться с похолоданием, а ясные дни сменяться пасмурными. В начале недели осадков не ожидается, а дневная температура в большинстве районов будет расти до положительных значений. Однако в дальнейшем из-за влияния фронтальных разделов вероятность дождя и снега увеличится.

Сегодня, 19 марта, днем ожидается от 0 до 5 градусов тепла. При этом ночью температура опустится до -14 градусов, местами до -4. Завтра, 20 марта, днем прогнозируют от 0 до -5 градусов, а в ночное время до -13, местами до -18.

Также сегодня утром действовал режим НМУ. Возникли метеорологические условия, которые могут привести к накоплению вредных примесей в воздухе. В ночное и утреннее время уровень загрязнения воздуха может быть повышенным, а днем — пониженным.

Напоминаем, что в минувшее воскресенье в Омске было зафиксировано несколько превышений опасных веществ, таких как оксид углерода, озон, сероводород и оксид азота.

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#Общество#Снег#Омск#Омская область#Похолодание#Загрязнение воздуха#Новости#Оттепель#Дождь#Осадки#Сероводород#Озон#Оксид углерода#Температура воздуха#Метеорологические условия
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