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Вредные примеси

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Октябрь
«Можно задохнуться»: омичи почувствовали неприятный химический запах
14 октября, 16:38
Сентябрь
«Нереально газом несет». Ночью омичи спасались от вони из-за режима «черного неба»
14 сентября, 04:14
Август
Ночь вредных примесей. В Омске вновь объявили режим «черного неба»
27 августа, 14:41
«Вонь невыносимая». Омичи всю ночь «наслаждались» запахами химии из-за режима НМУ
11 августа, 03:35
Июнь
Черное небо. Омск и область всю ночь «дышали» в режиме НМУ
Предупреждение о высокой концентрации загрязняющих веществ было объявлено ровно в полночь 9 июня.
9 июня, 03:18
Отрава в воздухе. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
3 июня, 02:47
Май
Закрывайте окна. В Омске снова ввели режим «черного неба» первой степени опасности
31 мая, 03:47
Опять выбросы. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
16 мая, 02:56
Март
Новые «сюрпризы» и режим НМУ. Омичам рассказали, к чему готовиться на этой неделе
28 марта, 08:03
Январь
В двух округах Омска в воздухе снова обнаружили опасное вещество
Так, избыточное количество сероводорода в воздухе снова оказалось в Центральном и Ленинском округах Омска.
29 января, 14:17
Ноябрь 2023
Показатели загрязнения превышены в 2,4 раза. В Омске ввели режим «черного неба»
27 ноября 2023, 02:27

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