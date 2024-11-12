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Минусовая температура

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Жителям Омской области рассказали, когда в регионе были самые сильные морозы
12 ноября, 13:38
Стабильность и никаких сюрпризов. Омичам рассказали, какой погоды ожидать осенью
7 августа, 06:43
Ниже нормы. Синоптики назвали май 2024 года в Омской области аномально холодным
3 июня, 13:45
Новые «сюрпризы» и режим НМУ. Омичам рассказали, к чему готовиться на этой неделе
28 марта, 08:03
Зима не сдается. Синоптики предупредили омичей о мощном ветре и минусовой температуре
Тепло будет лишь во второй половине дня, но не очень часто.
17 марта, 04:00
Асфальт под угрозой. Шелест сообщил, какие улицы пострадали от перепадов температуры
Дорожные службы уже начали работу на некоторых участках, ряд улиц подвергся превентивным мерам.
13 марта, 08:36
2022
Стало известно, когда в Омскую область придет мощное похолодание
Прогноз погоды по данным портала Ventusky.com.
6 октября 2022, 06:01

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