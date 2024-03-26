Вырубка деревьев, лжетеракт в аэропорту и падение в колодец. Омск сегодня

В Омске на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от ТЦ «Парк», хотят построить еще один торгово-развлекательный центр, об этом сообщили «Коммерческие вести». В издании уверяют, что строительство ТЦ — лишь вопрос времени, а для воплощения проекта в жизнь необходимо будет выдубить почти 300 деревьев. Тем не менее, в пресс-службе городской администрации отметили, что в повестке предстоящего заседания «зеленой комиссии» этого вопроса нет.