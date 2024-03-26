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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

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Вырубка деревьев, лжетеракт в аэропорту и падение в колодец. Омск сегодня

26 марта 2024, 14:40
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске хотят вырубить 267 деревьев ради очередного ТЦ у парка 30 лет ВЛКСМ

В Омске на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от ТЦ «Парк», хотят построить еще один торгово-развлекательный центр, об этом сообщили «Коммерческие вести». В издании уверяют, что строительство ТЦ — лишь вопрос времени, а для воплощения проекта в жизнь необходимо будет выдубить почти 300 деревьев. Тем не менее, в пресс-службе городской администрации отметили, что в повестке предстоящего заседания «зеленой комиссии» этого вопроса нет.

И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
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Новость №2. Подросток пытался «заминировать» омский аэропорт от имени своего знакомого

Сегодня омский подросток оставил сообщение о лжеминировании аэропорта им. Карбышева. Он назвался именем своего знакомого, с которым незадолго это этого поссорился. После тщательной проверки здания, транспортные полицейские нашли и задержали виновника. В настоящее время в отношении подростка следователи завели уголовное дело.

Назвал имя знакомого. Подросток из Омска позвонил в аэропорт и сообщил о теракте
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Новость №3. В Советском округе Омска девочка провалилась в колодец

В Советском округе Омска 10-летняя девочка провалилась в колодец во время прогулки рядом в недостроенными домами. Чтобы вытащить юную омичку, спасатели использовали альпинистское снаряжение. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Омский следственный комитет начал проверку после падения ребенка в колодец
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