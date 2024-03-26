Вырубка деревьев, лжетеракт в аэропорту и падение в колодец. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Новость №1. В Омске хотят вырубить 267 деревьев ради очередного ТЦ у парка 30 лет ВЛКСМ
В Омске на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от ТЦ «Парк», хотят построить еще один торгово-развлекательный центр, об этом сообщили «Коммерческие вести». В издании уверяют, что строительство ТЦ — лишь вопрос времени, а для воплощения проекта в жизнь необходимо будет выдубить почти 300 деревьев. Тем не менее, в пресс-службе городской администрации отметили, что в повестке предстоящего заседания «зеленой комиссии» этого вопроса нет.
Новость №2. Подросток пытался «заминировать» омский аэропорт от имени своего знакомого
Сегодня омский подросток оставил сообщение о лжеминировании аэропорта им. Карбышева. Он назвался именем своего знакомого, с которым незадолго это этого поссорился. После тщательной проверки здания, транспортные полицейские нашли и задержали виновника. В настоящее время в отношении подростка следователи завели уголовное дело.
Новость №3. В Советском округе Омска девочка провалилась в колодец
В Советском округе Омска 10-летняя девочка провалилась в колодец во время прогулки рядом в недостроенными домами. Чтобы вытащить юную омичку, спасатели использовали альпинистское снаряжение. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, сейчас по факту произошедшего проводится проверка.