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Пострадали дети

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2024
Всех доставили в больницу. В Омской области за день в ДТП пострадали три ребенка
Выяснением обстоятельств и причин происшествий занимаются сотрудники Госавтоинспекции.
15 августа, 06:22
Встреча на перекрестке. В центре Омска при ДТП пострадали двое маленьких детей
Также получила травмы пассажирка одной из легковых машин.
13 июля, 11:01
ЧС федерального уровня, дефицит медиков и похищение ребенка. Омск сегодня
17 мая, 14:07
В Кировском округе омичка устроила ДТП, в котором пострадали ее маленькие дети
9 апреля, 05:54
Вырубка деревьев, лжетеракт в аэропорту и падение в колодец. Омск сегодня
26 марта, 14:40
Опрокинула автомобиль. В ДТП на омской трассе пострадала женщина и 11-летняя девочка
ДТП произошло вчера, 31 января, по факту случившегося уже проводится проверка.
1 февраля, 02:29
2023
Избиение полицейских, найденная горе-мать и раскрашенная скульптура. Омск сегодня
14 ноября 2023, 13:51
Омская прокуратура начала проверку после обрушения штукатурки на голову ребенка
Кабинет, в котором случилось происшествие, выведен из образовательного процесса.
10 ноября 2023, 12:22
Прокуратура начала проверку после падения 10-летнего мальчика из окна дома
Выяснилось, что у ребенок является инвалидом и учится в коррекционной школе.
8 ноября 2023, 13:26
Тушили окурки об детей. Юрист рассказал о посещении Большеуковского дома детства
7 ноября 2023, 13:48
Пострадали женщина и трое детей. На трассе Омск-Тюмень иномарка улетела в кювет
Авария произошла возле поселка Голышманово.
30 октября 2023, 02:29
В Омской области воспитанница детского дома била и стреляла в своих сверстников
23 октября 2023, 13:57
Омский суд рассмотрит дело владельца квадроцикла, на котором девочке оторвало пальцы
На предпринимателя, который предоставлял услуги проката, завели уголовное дело.
3 августа 2023, 10:10
Есть пострадавшие. В Омской области легковой автомобиль улетел в кювет и перевернулся
ДТП произошло на автодороге Омск — Муромцево.
8 июля 2023, 03:53
Омский детсад заплатит полмиллиона рублей за травму мальчика, упавшего со стула
Судебный акт не вступил в законную силу.
8 июня 2023, 04:05
Трех детей отвезли в больницу. В Омске столкнулись две иномарки
Авария произошла на улице Донецкой.
9 мая 2023, 11:19
Еще один. В Омске вынесли приговор 30-летнему преподавателю, пристававшему к девочке
Мужчину осудили на 12 с лишним лет.
3 февраля 2023, 08:23
2022
Уехал с места ДТП. В Омске мужчина не стал ждать полицию после наезда на ребенка
Водитель покинул место происшествия после того, как сбил маленького омича на левом берегу.
12 ноября 2022, 07:59
Врезался в «Чайку». В Омской области в аварии едва не покалечили ребенка
Вместе с ребенком помощь медиков понадобилась еще одному пассажиру легковушки.
18 июля 2022, 08:11

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