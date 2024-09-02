Несовершеннолетние дети

Потеряла управление. В омском селе школьница на квадроцикле влетела в велосипедистку

В субботу в селе Елизаветинка 13-летняя школьница на полном ходу сбила девушку на велосипеде. Девочка ехала на квадроцикле и не справилась с управлением. В итоге пострадавшую велосипедистку доставили в больницу с травмами.