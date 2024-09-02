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Несовершеннолетние дети

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Сентябрь
Перерастет в «уголовку». Омичку с детьми выгнали из квартиры после смерти опекуна
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить из-за возникшей ситуации уголовное дело.
2 сентября, 11:59
Июль
Соляная пещера и зал для аэробики. В Омске появится новый современный детский сад
О проекте нового детского сада в ЖК «Снегири» рассказал мэр города Сергей Шелест, известно, что учреждение будет рассчитано на 290 мест.
19 июля, 13:28
Встреча на перекрестке. В центре Омска при ДТП пострадали двое маленьких детей
Также получила травмы пассажирка одной из легковых машин.
13 июля, 11:01
«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве
4 июля, 03:30
Спасение тонущих девочек, нехватка детей и исчезновение молока. Омск в среду
3 июля, 14:21
Запреты не действуют. В Омске девочки-подростки чуть не утонули в Иртыше
Детей спасли, но понадобилась госпитализация и помощь врачей.
3 июля, 11:52
Остался след на шее. В Омске водитель такси дал пощечину девочке-пассажирке
2 июля, 12:50
Потеряла управление. В омском селе школьница на квадроцикле влетела в велосипедистку
В субботу в селе Елизаветинка 13-летняя школьница на полном ходу сбила девушку на велосипеде. Девочка ехала на квадроцикле и не справилась с управлением. В итоге пострадавшую велосипедистку доставили в больницу с травмами.
2 июля, 06:19
Июнь
Шок. Бежали следом. 12-летний омич угодил в сильное течение реки Омь в центре города
25 июня, 09:18
Шок. Сидел на опушке. В Омской области двухлетний мальчик ушел из дома в лес на всю ночь
22 июня, 11:13
70 детей из затопленного во время паводка Усть-Ишима отправились в «Артек»
Юные жители региона станут участниками смены «Артек зажигает звезду», об отъезде детей рассказал губернатор Виталий Хоценко.
19 июня, 11:29
Шок. 76-летнего омича посадили на 5 лет за сексуальное насилие над 10-летней внучкой
18 июня, 06:00
В Омской области 13-летний водитель мопеда улетел в кювет и получил травмы
В селе Такмык Большереченского района 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и улетел в кювет, сейчас обстоятельства инцидента устанавливают полицейские.
12 июня, 04:43
От Риналя до Артема. Названы имена, которыми чаще всего называли детей в Омске
7 июня, 13:03
Виталий Хоценко оценил готовность лагеря «Орленок» к принятию юных омичей
Губернатор посетил лагерь в преддверии старта первой оздоровительной смены.
4 июня, 13:30
Май
ЧС федерального уровня, дефицит медиков и похищение ребенка. Омск сегодня
17 мая, 14:07
«Встретил в бойцовских перчатках». Омич похитил и год скрывал ребенка от его матери
17 мая, 04:55
Апрель
Ребенок в больнице. 7-летний школьник перебегал дорогу и попал под колеса иномарки
18 апреля, 03:07
В Кировском округе омичка устроила ДТП, в котором пострадали ее маленькие дети
9 апреля, 05:54
По договоренности. В Омскую область приедут дети из Белгорода
2 апреля, 12:23

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