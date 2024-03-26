Омский следственный комитет начал проверку после падения ребенка в колодец

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Сообщения об инциденте начали появляться в СМИ и соцсетях, информацию также опубликовали в группе пожарно-спасательной части Омской области. Теперь деталями заинтересовался следственный комитет.
Предварительно установлено, что 10-летняя девочка провалилась в открытый канализационный колодец на территории Советского округа. Произошло это 24 марта. В результате падения юная омичка получила незначительные травмы и, после осмотра медиками, пошла домой.
По факту случившегося региональный следком начал доследственную проверку, в ходе нее будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.