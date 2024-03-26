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Омский следком начал проверку после падения в колодец 10-летней девочки

Омский следственный комитет начал проверку после падения ребенка в колодец

26 марта 2024, 13:59
Фото: 1MI

Омский следком начал проверку после падения в колодец 10-летней девочки

Инцидент произошел несколько дней назад в Советском округе Омска, в деталях разбираются правоохранители.

Сообщения об инциденте начали появляться в СМИ и соцсетях, информацию также опубликовали в группе пожарно-спасательной части Омской области. Теперь деталями заинтересовался следственный комитет.

Предварительно установлено, что 10-летняя девочка провалилась в открытый канализационный колодец на территории Советского округа. Произошло это 24 марта. В результате падения юная омичка получила незначительные травмы и, после осмотра медиками, пошла домой.

По факту случившегося региональный следком начал доследственную проверку, в ходе нее будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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#Омск#Омская область#Следственный комитет#Дети#Доследственная проверка#Следком#Следователи#Новости#Анастасия Баянова
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